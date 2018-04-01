给腿上装个外骨骼，这项运动我可以更强更持久

一直以来外骨骼都被视为专业领域的辅助工具，比如给军队的士兵用、给行动不便的老人用，或者帮助一些残障人士。而ROAM公司认为外骨骼也可以成为一种大众消费品，在日常生活中带来更多便利。最近，ROAM展示了一种给滑雪者佩戴的外骨骼装置，它可以让运动员在滑雪时更省力，更持久地享受运动带来的乐趣。

滑雪是个容易上瘾的运动，但同时也对身体素质有一定的要求。如果没有掌握正确方法，或者长时间运动，会对膝盖带来很大的负荷。于是ROAM推出了辅助滑雪的外骨骼，利用气动装置减轻肌肉负担，新手可以更容易入门滑雪运动，专业运动员则可以减少体力消耗，从而延长训练时间。

这种外骨骼装置的工作原理类似一个智能减震器。气动执行器连接了上下两根支架，就像大腿和小腿，而中间的气动执行器可以理解为「人造肌肉」，它承担了大腿肌肉（股四头肌）的一部分工作。膝盖弯曲时，空气会被压缩到气动执行器中，执行器膨胀产生反作用力，托住身体的大部分重量。这套外骨骼装置还包括一个背包，用于为执行器提供动力。整套外骨骼装置重约9公斤，相对滑雪装备来说这已经很轻。

滑雪外骨骼装置的原理看起来很简单，但背后都是经过深思熟虑的。将外骨骼和滑雪运动结合，是因为它的动作相对可控，是有节奏的，气动装置可以稳定膨胀、收缩，系统压力较小，而且容易控制。另外，外骨骼的装置实际上是模拟了大腿、小腿、肌肉，驱动方式跟随人体自然运动，不容易产生意外。外骨骼下面的支架可以借力地面，承担了一部分装备的重量。总之，这套外骨骼是一个简单可控的辅助装置，对滑雪运动起的是锦上添花的作用。

ROAM想把外骨骼做成大众消费品，但类似的装置都被高价所局限，而具ROAM的消息，这套外骨骼滑雪装置计划以2500美元的价格出售。当然，ROAM还是会将重点放在租赁市场，在滑雪场这些地方进行出租，价格会更便宜，也容易向滑雪爱好者推广。

ROAM公司的目标不只是为滑雪爱好者服务，他们更大的愿景是让外骨骼成为一种常见的辅助装备，比如你要搬一些重的家具，可以先去商店租一个外骨骼装备，用完再还回去。当哪一天外骨骼真正成为了大众消费品，人类的力量也将更加强大。