天宫一号使命完成，中国空间站即将腾飞

IT之家4月2日消息 据中国载人航天工程办公室消息，经北京航天飞行控制中心和有关机构监测分析，2018年4月2日8时15分左右，天宫一号已再入大气层，再入落区位于南太平洋中部区域，绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁。

天宫一号是中国第一个目标飞行器，于2011年9月29日21时16分03秒在酒泉卫星发射中心发射，飞行器全长10.4米，最大直径3.35米，由实验舱和资源舱构成。

2011年11月3日凌晨实现与神舟八号飞船的对接任务。2012年6月18日下午（14时14分）与神舟九号对接成功。神舟十号飞船也在2013年6月13日13时18分与天宫一号完成自动交会对接。2016年3月16日，天宫一号目标飞行器正式终止数据服务，全面完成了其历史使命。

天宫一号的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段（即掌握空间交会对接技术及建立空间实验室）；同时也是中国空间站的起点，标志着中国已经拥有建立初步空间站，即短期无人照料的空间站的能力。

中国空间站建造计划预计于2010年至2015年间进行，预计在2022年前后建成。空间站轨道高度为400~450公里倾角42~43度，设计寿命为10年，长期驻留3人，总重量可达90吨，以进行较大规模的空间应用。

中国航天科技集团董事长雷凡培曾在中国航天事业创建60周年之际透露，中国计划2018年前后发射空间站试验性核心舱，2022年前后发射20吨级舱段组合的空间站。到2024年国际空间站退役时，中国可能成为全球唯一拥有空间站的国家。