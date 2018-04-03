我们有可能在黑洞中存活下来吗？

据国外媒体报道，被吸进黑洞是一种什么体验？这听起来就像《神秘博士》里面的情节，可能永远都不会发生在你身上。不过，对数学家、物理学家和其他领域的科学家而言，在尝试以现实的角度来理解宇宙的过程中，这样的思想实验其实非常有用，而它们可能要比我们想象的更有实用价值。

▲如果你被吸入一个具有电磁电荷的黑洞，一旦进入事件视界，你会发现自己面临某种完全陌生的事物：柯西视界

近日，美国加州大学伯克利分校的彼得·欣茨（Peter Hintz）所领导的团队在《物理评论快报》（Physical Review Letters）期刊上发表了一篇论文，阐述了他们对这一问题的研究结果。在介绍他们的发现之前，让我们回忆一下，一些黑洞具有电磁电荷，一些则没有。所有黑洞都具有所谓的“事件视界”（event horizon，指一种是空的区隔界限，视界中任何事物都无法对视界外的观察者产生影响）。当你发现自己身处黑洞之中，如果你穿过了事件视界，那这条界线就将是“一条不归路”。

如果你被吸入一个具有电磁电荷的黑洞，一旦进入事件视界，你会发现自己面临某种完全陌生的事物：柯西视界（Cauchy horizon）。这条宇宙边界之外有什么？我们不知道。这也正是彼得·欣茨和他的团队所好奇的问题。“我们并不知道柯西视界以外的情况，因此只要在数学上有可能，就可能会出现疯狂的事情，”欣茨说道。

巨大的未知

比猜测柯西视界以外存在什么东西更有趣的是，根据我们目前认知世界所用的思想和逻辑原理，在相对较为合理的水平上预测会出现什么样的场景。

我们确定的一点是，如果你在柯西视界附近待的时间过长，引力将把你撕扯至死。然而，在这段时间里，时空也将拉长有意义事物——哲学家称之为决定论——的界限。

在地球上，如果我们想要更好地理解目前的环境，或者尝试猜测未来，我们可以回溯过往。但是，在柯西视界的边缘，在奇点的边缘，物理定律并不适用。因此，我们不仅不知道其中隐藏着什么，而且无法做出任何预测。

“（奇点）可能释放出大象、行星、辐射——基本上是一切东西，”欣茨说道。这意味着，即使引力没有将你撕成碎片，你也可能被以曲速飞越过来的大象撞死。

然而，还有一件事情，正如欣茨团队所指出的，宇宙正在快速膨胀。因此，所有能量的分布可能要比我们原先预计的更为平均。假如真的如此，那么，如果我们的宇宙飞船拥有足够的动力，以足够快的速度穿过柯西视界，那我们或许真的能到达另一端。

欣茨团队的计算结果只适用于具有电荷的黑洞（就目前所知，这些黑洞只在理论上存在），但研究团队在论文中指出，这些尚未证实存在的带电荷黑洞的行为，还可以出现于另一些特定的黑洞：旋转的黑洞。

虽然你被吸进任何黑洞的可能性都极低，但令人欣慰的是，就理论上而言，你还是有机会幸存下来的。当然，在柯西视界之外那个奇特且无法预知的世界中，生命会呈现出什么样的状态，我们依然不得而知。不过，欣茨等人的论文中还提出，有可能宇宙中还充满了虫洞，因此如果你不喜欢把你吸进去的黑洞，你或许还能跳跃到另一个宇宙中。