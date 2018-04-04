最新超级高铁：10小时沙特之旅可削减至76分钟

据国外媒体USA Today报道，在硅谷初创公司Virgin Hyperloop One周末在美国莫哈韦沙漠进行一次特别的展示活动过后，超级高铁似乎离登陆沙特阿拉伯又靠近了一步。

上周日，英国亿万富翁、Virgin Hyperloop One董事长理查德·布兰森（Richard Branson）在他的太空公司维珍银河（Virgin Galactic）的莫哈韦测试场地帮助揭开了一个绘有沙特国旗的超级高铁舱体的面纱。

据彭博社报道，沙特国防部长穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）参加了此次活动。这是他的科技之旅的一部分，他还将与亚马逊、微软和波音等公司会面。

沙特王国已经制定了2030年愿景计划，强调转向可再生能源。超级高铁依靠可用太阳能供能的电力运行。

“超级高铁是催化剂，可促使所有的第四代技术在沙特王国蓬勃发展，同时通过理想的城市和高科技集群创造一个充满活力的社会和蓬勃发展的经济。”沙特国防部长在一份声明中表示。

▲在超级高铁舱体的展示活动上，沙特阿拉伯王国王储兼国防部长穆罕默德·本·萨勒曼（身着灰色上装）会见Virgin Hyperloop One董事长理查德·布兰森和其他的高管

Virgin Hyperloop One首席执行官罗伯·罗伊德（Rob Lloyd）补充道，这次访问和会谈“开启了下一个合作阶段，Virgin Hyperloop One超级高铁将在沙特阿拉伯王国成为现实。”

Vision 2030 Hyperloop舱体与Virgin Hyperloop One在其拉斯维加斯私有设施里测试的舱体相同。尽管基于管道的磁悬浮系统在理论上能够达到700英里每小时的速度，但Virgin Hyperloop One的舱体目前最高速度为240英里每小时，这是它在去年12月的一次测试中达到的成绩。

沙特阿拉伯是少数已与该科技创业公司进入可行性研究的国家之一，该公司的终极目标是将其工程服务出售给任何愿意斥资数十亿美元来让该激进的交通运输概念变成现实的人。

其他感兴趣的国际组织包括俄罗斯、印度和斯堪的纳维亚的财团。

在美国，Virgin Hyperloop One最近宣布与Missouri Hyperloop Coalition、密苏里大学系统和国际工程公司Black&Veatch建立合作伙伴关系，共同就在圣路易斯和堪萨斯城之间沿着I-70通路建立一条超级高铁线路展开深入的可行性研究。

▲Virgin Hyperloop One继续在拉斯维加斯郊外的沙漠中测试其系统，去年12月其舱体在一次短距离的直道测试中达到240英里/小时的速度

超级高铁概念由特斯拉首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）在2013年的一份白皮书中提出。虽然仍处于测试阶段，但超级高铁仍被支持者视为一种高速且低成本的乘客和货物运输方式。在电力和动力的共同作用下，超级高铁舱体会几乎毫不费力地以接近音速的速度移动。

马斯克说，借助超级高铁，从洛杉矶到旧金山只需要30分钟，较6个小时的车程大大缩短。在沙特阿拉伯，在展开可行性研究的Virgin Hyperloop One和其它公司表示，利雅得和吉达之间原本10个小时的行程，会缩短到76分钟。

评论家们指出，该系统仍需要符合一系列的安全标准，特别是考虑到其潜在的速度，在一些国家，在尝试确保地上或地下管道位置的安全性时，它也会面临复杂的公路路权问题。

Virgin Hyperloop One此前是超级高铁领域发展最迅猛的公司之一，这部分归功于其联合创始人、马斯克的朋友施欧文·彼西弗（Shervin Pishevar）。

彼西弗在去年12月初离开公司，因为他遭到了性骚扰指控。但他予以了否认。

尽管受到丑闻影响，但该公司仍旧取得了进展，部分原因是布兰森提供了5000万美元的投资。他在皮什瓦尔离职后成为了Virgin Hyperloop One的董事长。

涉足该领域的公司还包括Hyperloop Transportation Technologies和由Virgin Virgin Hyperloop前高管创办的Aurora，但这些公司大多数都已经将注意力转移到对同样的概念的轻微改造上。

最近，马斯克暗示他也有可能会参与进来，不是聚焦于货物运输，而是聚焦于通勤者。上个月，马斯克在Twitter上发布了一段动画，动画显示地面上的一辆公共汽车突然下降到他的隧道挖掘公司Boring Company挖出的隧道。