可重复发射100次：SpaceX将试射猎鹰9号“终极版”

据CNET报道，伊隆·马斯克（Elon Musk）设想利用可重复使用的火箭殖民火星，但到目前为止，他还未能让完全相同的猎鹰9号火箭器使用两次以上，不过这一切即将改变。

在过去几年里，你看到的所有SpaceX火箭都是猎鹰9号火箭的测试版，我们可能会在4月末的时候看到猎鹰9号火箭“终极版”，届时太空飞行领域的真正革命将拉开序幕。

在过去一周里，SpaceX又成功发射了两枚猎鹰9号火箭，但是其火箭助推器既没有在海上无人船上降落，也没有回到海岸附近的着陆垫上。然而，之前使用过的火箭都飞回了海洋表面，并迅速沉入海底。那么，马斯克“回收火箭以降低访问太空成本”的理念到底发生了什么？为什么他的公司会突然把所有火箭抛到海里，就像美国宇航局(NASA)和其他机构几十年来做的那样？

别担心，这都是为猎鹰9号火箭“终极版”所做的努力，即所谓的“Block 5”猎鹰9号火箭，它将于本月晚些时候首次试飞。SpaceX已经证实，该公司希望在4月末时，使用“Block 5”猎鹰9号火箭发射孟加拉国的第一颗通讯卫星Bangabandhu-1。尽管有些行业网站将4月24日定为目标日期，但确切的发射窗口尚未公布。

到目前为止，猎鹰9号火箭已经执行过多次任务，它们都属于“Block 4”或所谓的“Full Thrust”模型。而Block 5模型是马斯克所说的猎鹰9号火箭“终极版”。它比以前的版本更强大，其他升级可以帮助更好地控制下降，并进行了其他微小调整。

但最大的不同之处在于，SpaceX希望这款猎鹰9号火箭能够反复发射。按照计划，“Block 5”猎鹰9号火箭可以连续发射10次，而不需要任何重大翻新，只需回收、检查然后送回发射架。在10次发射之后，火箭要重新进行翻新，并准备再发射10次，最终每枚火箭可反复发射100次。这就是马斯克和SpaceX预想中的理想火箭，它将可以支持实现马斯克的大胆计划，比如在火星上建立庞大的人类基地。

在过去的一年中，SpaceX已经使用二手猎鹰9号火箭发射了10次，该公司发言人杰西卡·延森（Jessica Jensen）周日在美国宇航局的新闻发布会上对记者说，该公司计划在明年将这一数字增加50%，这部分得益于Block 5火箭开始服役。

我们在过去几年看到的猎鹰9号火箭实际上只为发射两到三次而设计的，并且每次重新发射之前都要进行翻新。SpaceX公司并没有试图恢复其现有猎鹰9号火箭推进器的库存，而是选择发挥它们的余热以便收集数据，这些数据将有助于建造未来火箭。这就是在过去几天里SpaceX两枚猎鹰9号推进器坠入海洋的真正原因。

我们将在本月晚些时候看到的猎鹰9号的最终版本，SpaceX也希望在今年晚些时候利用它将宇航员送上国际空间站。但首先，它需要至少发射7次Block 5火箭，才能获得美国宇航局的认证。如果一切顺利，回收火箭的时代最终将真正开始。