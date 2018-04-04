女性想推迟怀孕时间？冻卵并非唯一选择

北京时间4月4日消息，据国外媒体报道，未来有一天，每位年轻女性都会经历这样一项手术：等到某个特定的年龄（比如说21岁），医生便会从她们的卵巢中摘取一小片组织，然后将这片组织分成若干片，再将其冷冻储存。等日后这名女性准备怀孕时，便可随时使用这些组织。她的卵巢仍运作如常，也会正常来月经和排卵，但不必急着生孩子。女性可以按自己的意愿决定人生每一步的安排，而不必遵循固定的生物钟。

也许若干年之后，这名女性有了生儿育女的想法。她想起了自己多年前冷冻的那些卵巢组织，每片组织中都有成千上万个“正值壮年”的卵泡。她体内的卵泡活力已经大不如前，但这些冷冻储存的卵泡并未衰老，依然充满生机。

于是医生将其中一片组织解冻，移植到她的卵巢中。这片组织在卵巢中扎下根来，开始释放相当于年轻女性水平的激素，每个月将一枚卵泡转化为成熟的卵细胞。随后的每个月经期间，都有一枚相当于21岁女性的卵子落入输卵管中、等待受精。在理想情况下，其中一枚年轻的卵细胞会变成胚胎，在子宫中顺利着床，然后逐渐发育成健康的婴儿。这片卵巢组织还会继续产生激素、按期排卵，并持续数年时间，让这位女性得以孕育数名子女。而此时她也许已经不止45岁了。

如果第一次移植不成功，或者在该女性仍想继续生育前便提前失效，医生便会再解冻一片组织，然后再次移植到她的卵巢中。而如果她不再想生孩子、或者根本没有生孩子的打算、或者无需解冻这些组织便已自然受孕，这些组织也可以有其它用途——推迟更年期的到来。女性到了50岁之后，便可以解冻一片组织，将其移植到自己的前臂中。这片组织可释放雌激素和其它性激素，模拟年轻女性的月经周期，并且理论上比人造激素的副作用更少。该女性仍会来月经，虽然这算是一点不足之处，但同时也会降低患心脏病和骨质疏松症等慢性病的风险。在更年期之后，由于雌激素水平下降，这类疾病往往会随之加重。如果说女性在一生中要面临两次“痛击”——一次是在35岁后难以生出健康的宝宝，一次是在50岁之后难以保持身体健康——未来的女性也许终于能够摆脱这样的困境了。

目前的情况是这样的：在纽约人类生殖中心的一个房间里，卵巢组织先是由一台机器进行慢速冷冻处理，然后被转移到深度冷冻罐中。不过在总共14台冷冻罐里，大多数保存的都是冷冻胚胎、卵子或精子，而不是卵巢组织。这是因为目前提取卵巢组织的手术价格很高，还需住院观察。（患不育症的男性可以做一种利用探针提取睾丸组织的手术，过程相对简单一些。科学家希望也能为女性发明类似的手术方案。）而之后移植卵巢组织还需再做一次手术。

换句话说，目前我们已经能够采集、冷冻、并重新移植女性卵巢组织，但整个过程十分痛苦。目前这套技术的适用对象为年轻的女性癌症患者，因为治疗癌症的过程会使她们失去生育能力。自2004年来，约100名婴儿通过这一技术得以降生。而在美国生殖医学学会的大多数研究人员看来，卵巢组织提取技术目前仍处于试验阶段，暂时不应推荐给健康女性。

但美国圣路易斯不孕不育中心主任舍曼·希尔伯（Sherman Silber）等专家认为，冷冻卵巢组织有望成为女性延长适育年龄的主流形式。她们这样做不是出于医疗原因，只是想推迟生儿育女的时间而已。目前要想这么做，唯一的方法便是冻卵。2015年，美国约6200名女性采用了这一做法。但冻卵成本高昂（全套流程成本可达18000美元），且成功率难以保证。据专家统计，在38岁前冷冻的卵子发育成胎儿的几率只有2%至12%。冻卵还需女性注射大量激素，以便一次性产生正常数量10倍的卵子。这些激素会导致情绪不稳、恶心、反常疼痛，少数情况下可引发卵巢过激综合征，并且有可能导致卵巢或乳腺癌（概率不明）。

如今女性的生育年龄不断推迟。2016年，超过2.6万名女性在40岁后才首次生育，比2001年增加了近30%。因此生殖医学界急于找到优化提取卵巢组织的方法，取代传统的卵子冷冻技术。这样便可摆脱数轮体外授精的麻烦。希尔伯指出，若一切顺利，解冻后移植的组织在卵巢上成功着床后，将在四个半月之内起效，随后女性便可按传统方式怀孕。

罗杰·戈斯登（Roger Gosden）曾在上世纪90年代参与羊卵巢组织冷冻技术的研发。他担心卵巢组织冷冻技术会遭遇与卵子冷冻相同的风险和忧虑：“在沉重的商业压力和社会压力之下”，最终我们也许会研发出女性根本不需要的技术方案，“成本极高，极为麻烦，还有一点儿风险。”此外，通过冷冻储存治疗不孕不育的技术最终还可能被另一技术取代：女性准备好怀孕时，可随时将干细胞转化为卵细胞。

但冷冻卵巢组织最大的益处也许将体现在女性生殖周期末期。“人们过于长寿可能是未来最大的健康挑战之一。”哥本哈根大学医院生殖生物学实验室教授克劳斯·易丁·安德森（Claus Yding Andersen）指出，“处在更年期的时间越长，患骨质疏松症和心血管疾病的风险就越高。要想降低这些风险，最好的方法就是维持月经周期。”无论未来的女性决定如何管理自己的生育能力，她们都会希望尽可能推迟身体衰老的时间。毕竟，她们不仅要精神焕发，还要有强健的心脏和灵活的腿脚，才能跟上孩子的步伐。