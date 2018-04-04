拯救极地冰川的“荒谬终极方案”：建高墙阻挡暖海水

人们担心地球上冰川融化的原因有以下几点：

北极变暖的速度是地球其它地区的两倍，融化了大量冰川和冰块；

基于当前冰川融化速度，到2100年海平面将比2005年升高0.6米；

这意味着全球大量沿岸城市和小群岛将面临着生存危机，科学家得出一个结论：目前全球范围内的冰川存在时间不会太久。

多数人们不会担忧这些问题，气候改善计划不太可能在民调中显著改变人们的态度，这意味着气候改善行动执行力度很缓慢，且未得到人们的高度重视。除非出现一次全球趋暖引起的灾难事件，才能提醒我们什么是最关键的。

另一方面，科学家们对此已了解了一段时间，他们真的很担心，他们对于未来气候变化产生的影响十分忧虑。目前，甚至一些最谨慎的科学家也提出了一些疯狂的终极方案。

其中包括一个荒谬、孤注一掷的方案：在格陵兰岛雅各布港冰川（Jakobshavn glacier）前5公里长的峡湾上，建造一堵100米高的墙。其作用是阻挡趋暖海水进入该区域。

《自然》杂志上还提出了其它的解决方案，主张采取极端的干预措施拯救极地冰盖。其中一个解决方案是建立一个人工岛屿，从而保护南极洲最脆弱的冰川，阻止水温升高；另一个解决方案是：在南极派恩岛冰川之下使用泵冷却盐水，从而减缓冰层融化速度。

研究报告作者来自中国、芬兰和美国，他们表示，这些解决方案需要数十亿美元资金，但摆在人们面前的一个残酷事实是：人类活动以完全无法预测的方式破坏自然环境。

但像这样的计划不仅是必要的，而且在经济方面也具有竞争力，如果人类不对遏制气候转暖采取行动，未来将付出更沉重的代价。研究人员指出，如果没有海岸保护，全球每年损失成本可能高达50万亿美元。

研究报告作者指出，我们理解作为冰川学家对于冰川干预措施犹豫不决，我们知道冰川的自然美景令人流连忘返。但当我们站在开阔海洋上的冰架之上，如果这个世界的人类什么都不做，冰架将继续萎缩，冰架减少速度将加剧。同时，即使温室气体排放大幅减少，这看起来不太可能，但达到气候稳定仍需要几十年时间。

科学家发表类似的陈述报告都非常注意，因为他们在陈述时都非常谨慎。例如：联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）因其对气候风险的谨慎态度而受到不断的审查。同时，那些传播恐怖信息的人遭受严厉指责，被指没有未能表达全球趋暖的细微差别。

但当前我们已超出了人类可承受的气候变化范围，当一群热爱大自然的冰川学家建议将冰川拯救计划交给一些温和派专家，我们应当引起高度重视，目前最大的风险就是什么也不做！当前我们必须要采取切实可行的措施，遏制冰川消融。