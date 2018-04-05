注：原文来自2017年4月4日IT之家《今日清明节：寻春莫忘归，纸烛悼先人》，稍作修改。

今天是我国二十四节气中的清明节。“清明”有冰雪消融，草木青青，天气清彻明朗，万物欣欣向荣之意。说到清明节，很多人会想起“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂”的名句。是的，清明一到，气温升高，雨量增多，正是春耕春种的大好时节。

清明时节

清明节又叫踏青节，是中国传统节日之一，也是最重要的祭祀节日之一，是祭祖和扫墓的日子。在传统社会中，清明节是一个特别盛大的节日，除了扫墓祭奠、怀念离世亲人，它还是踏青嬉游、亲近大自然的节日。

古人根据对日影的观测，在一年中定出24个节点，每一节点指代的那天被称作一个节气。一年中，以立春为起始，清明是第五个时间节点。每年的4月4日或5日，当视太阳到达黄经15度时，便为清明节气。地球绕太阳一圈的时间称为“回归年”或“太阳年”，自清代开始，定以春分点为0度，太阳在黄道上每运行15度定为一个节气，二十四节气因而为24个特定的时刻，而非特定的24天。但一个回归年实际长度为365.2422天，历法上的一年长度则为365天，因此每年会多出0.2422天（相当于5.8小时），节气的特定时刻也会每年“顺延”0.2422天；如此一来，累积4年后几近一天，为修正它，公历历法中有“闰年”制度，每4年会多出2月29日一天。这也是清明节有时在4月4日，而不是4月5日的原因。

节日来源

清明节的起源，据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼，后来民间亦相仿效，于此日祭祖扫墓，历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。而清明节纪念祖先的习俗和寒食节有关，寒食节传说是在春秋时代为纪念晋国的忠义之臣介子推而设立的。

春秋时期，晋公子重耳为逃避迫害而流亡国外，流亡途中，在一处渺无人烟的地方，又累又饿，无法找到食物，后来多亏随臣介子推“割股充饥”，救了重耳一命。十九年后，重耳做了国君，也就是晋文公。即位后文公重重赏了当初伴随他流亡的功臣，唯独忘了介子推。很多人为介子推鸣不平，但介子推已归隐山林。

后来晋文公带人去请介子推，然而寻之不得，于是有人献计从三面烧山，逼出介子推。最后大火烧遍，却没见介子推的身影，火熄后，人们才发现背着老母亲的介子推已坐在一棵老柳树下死了。晋文公见状，恸哭。装殓时，从树洞里发现一血书，上写道：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。”为纪念介子推，晋文公下令将这一天定为寒食节。第二年晋文公率众臣登山祭奠，发现老柳树死而复活。便赐老柳树为”清明柳“，并晓谕天下，把寒食节的后一天定为清明节。

清明气候

清明时节，气温变暖，降雨增多，正是春耕春种的大好时节。所以清明对于古代农业生产而言是一个重要的节气。这个时期，我国大部分耕种地区的日平均气温已上升到12℃以上，到处是一片繁忙的春耕景象。华南气候温暖，春意正浓。但常言道：“清明断雪，谷雨断霜。”在清明前后，仍然时有冷空气入侵，甚至使日平均气温连续3天以上低于12℃，造成中稻烂秧和早稻死苗，所以水稻播种、栽插要避开暖尾冷头。在西北高原，牲畜经严冬和草料不足的影响，抵抗力弱，需要严防开春后的强降温天气对老弱幼畜的危害。

另外华南西部常处于春旱时段，4月上旬雨量一般仅10至20毫米，尚不足江南一带的一半;华南东部虽然春雨较多，但4月上旬雨量一般也不过20至40毫米，自然降水亦不敷农业生产之需还须靠年前蓄水补充。此外，5-6月是一年之中冰雹最多的月份，应当加强对雹灾的防御。

清明习俗

扫墓祭祖

中国历史上，寒食禁火，祭奠先人，早已蔚为习俗。人们在清明节前后有上坟扫墓祭祖的习俗：铲除杂草，放上供品，于坟前上香祷祝，燃纸钱金锭，或简单地献上一束鲜花，以寄托对先人的怀念。扫墓在秦以前就有了，但不一定是在清明之际，清明扫墓则是秦以后的事。到唐朝才开始盛行。并相传至今。

荡秋千

秋千，意即揪着皮绳而迁移。它的历史很古老，最早叫千秋，后为了避忌讳，改为秋千。古时的秋千多用树桠枝为架，再栓上彩带做成。后来逐步发展为用两根绳索加上踏板的秋千。秋千之戏在南北朝时已经流行。《荆楚岁时记》记载：“春时悬长绳于高木，士女衣彩服坐于其上而推引之，名曰打秋千。”唐代荡秋千已经是很普遍的游戏，并且成为清明节习俗的重要内容。由于清明荡秋千随处可见，元明清三代定清明节为秋千节，皇宫里也安设秋千供皇后、嫔妃、宫女们玩耍。打秋千不仅可以增进健康，而且可以培养勇敢精神，至今为人们特别是儿童所喜爱。

蹴鞠

鞠是一种皮球，球皮用皮革做成，球内用毛塞紧。蹴鞠，就是用足去踢球。这是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。相传是黄帝发明的，最初目的是用来训练武士。

踏青

又叫春游。古时叫探春、寻春等。三月清明，春回大地，自然界到处呈现一派生机勃勃的景象，正是郊游的大好时光。我国民间长期保持着清明踏青的习惯。传说，在很早以前就有清明踏青这一活动了。据《旧唐书》记载：“大历二年二月壬午，幸昆明池踏青。”可见，踏青春游的习俗早已流行。杜甫有“江边踏青罢，回首见旌旗”的诗句。到了宋代，踏青之风盛行。宋著名画家张择端的风俗画《清明上河图》就极其生动地描绘出以汴京外汴河为中心的清明时节的热闹情景。在这一画卷，画面人物就达550多人，牲畜50余头，船20多艘，车、轿20多乘。清明踏青之盛况，可见一斑。

射柳

射柳是一种练习射箭技巧的游戏。据明朝人的记载，就是将鸽子放在葫芦里，然后将葫芦高挂于柳树上，弯弓射中葫芦，鸽子飞出，以飞鸽飞的高度来判定胜负。

插柳

据说，插柳的风俗，也是为了纪念“教民稼穑”的农事祖师神农氏的。有的地方，人们把柳枝插在屋檐下，以预报天气，古谚有“柳条青，雨蒙蒙;柳条干，晴了天”的说法。杨柳有强大的生命力，俗话说：“有心栽花花不发，无心插柳柳成荫。”柳条插土就活，插到哪里，活到哪里，年年插柳，处处成阴。