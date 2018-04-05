小行星背多年黑锅，美专家称有毒植物造成恐龙灭绝

据《每日邮报》北京时间4月5日报道，美国奥尔巴尼大学两名专家声称，早在一直被认为造成恐龙灭绝的小行星与地球相撞之前，恐龙灭绝的命运就已经注定。

他们在一份新研究报告中详细阐述了在被认为造成恐龙灭绝的小行星与地球撞击前，造成恐龙生存困难的因素。

两名专家认为，有毒植物和恐龙防御机制失去作用，是它灭绝的重要原因。

他们的研究成果发表在《Ideas in Ecology and Evolution》上。

戈登·盖洛普（Gordon Gallup）教授及其之前的学生迈克尔·弗雷德里克（Michael Frederick）在报告中指出，恐龙缺乏“习得性味觉厌恶”。

许多物种在进化过程中都进化出了防御机制，使得动物将吃某种食物与不良后果联系起来，例如生病。

盖洛普在报告中特别以老鼠为例说明了“习得性味觉厌恶”的有用性。

他说：“大多数消灭老鼠的尝试不成功的一个原因是，因为像许多其他物种一样，它们已经进化到能应付植物毒性的阶段。当老鼠遇到一种没有见过的食物时，它们通常只吃少量食物，如果生病了，它们会表现出显著的避开这种食物的能力，因为它们会将其味道和气味与不良反应联系起来。”

根据化石记录，被子植物——最古老的开花植物——出现在造成恐龙灭绝的小行星之前。

这类植物出现时间正好在恐龙开始灭绝之前，这使得奥尔巴尼大学研究团队认为，被子植物是恐龙濒临灭绝的原因。

报告解释说，“盖洛普和弗雷德里克认为，植物进化出了有毒的防御机制，虽然引起肠胃不适，恐龙却仍然继续吃这些植物。”

不过，研究人员承认，植物毒性出现的确切时间尚未确定。

但毋庸置疑的是，植物的毒性和恐龙逐渐灭绝基本上是在同一时间开始的。

盖洛普说，“虽然小行星确实起了一定作用，但恐龙无法学会不吃某些植物的心理缺陷，已经给这个物种带来了严重的压力。”

他表示，“根据小行星撞击地球造成恐龙灭绝的主流观点，恐龙的灭绝应该是突然性的，其影响应该是普遍存在的，但证据显然情况恰恰相反：恐龙早在小行星撞击地球之前就开始灭绝，并继续在数百万年后逐渐灭绝。”