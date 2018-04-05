拉风又科幻：特斯拉太阳能屋顶安装服务已正式上线

IT之家4月5日消息 特斯拉在2016年曾发布一款太阳能屋顶产品，结合了Powerwall 2.0电池存储技术及特斯拉充电技术，那也是SolarCity当时接受特斯拉并购后推出的第一款产品。时至今年1月，特斯拉表示已经在位于纽约水牛城的工厂生产高级太阳能屋顶面板。

现在，特斯拉太阳能屋顶的安装服务已经正式上线，这是在距离特斯拉首次公布此产品的18个月后。事实上，从去年开始，有十几位特斯拉员工已经在家中安装了太阳能屋顶，包括马斯克以及特斯拉的CTO。

上周末，随着一位用户在表示她家的太阳能屋顶系统已经安装完成并启动运行，表示第一个正常工作的公共特斯拉太阳能屋顶系统（可能是）已经出现了。

从Twitter上用户晒出的照片来看，特斯拉的太阳能屋顶系统安装完成后，整个房子瞬间变得科幻感十足，近距离看，屋顶上光伏发电瓦片看起来十分精致，绝对酷炫又拉风。

至于安装这一套系统需要多少钱？则随屋顶面积而定，国外网友@Toblerhaus表示，家里安装这一套系统，算进联邦抵扣需要5万美元左右，另一名网友Tri Huynh则表示，他安装这套系统（包含光伏屋顶和三套Powerwall电池存储系统）则花了10万美元左右。