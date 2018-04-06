猎鹰9号火箭给国际空间站送秘密武器，用鱼叉清除太空垃圾

据《每日邮报》北京时间4月6日报道，欧洲科学家可能已经找到了清除太空垃圾的方法。被称作RemoveDEBRIS的一件试验性设备，本周一搭乘SpaceX发射的一枚猎鹰9火箭升空。

RemoveDEBRIS就是一颗卫星，利用多种方法收集太空垃圾，其中包括伸缩自如的鱼叉和一个巨大的网。

目前，地球上空飘浮的有潜在威胁的太空垃圾超过50万块。

太空垃圾的尺寸大小不等，小至弹珠那么大，当然也有尺寸大得多的太空垃圾，种类更是林林总总，有废弃的火箭，甚至是航天员遗弃的手套。

太空垃圾已经成为一个严峻的问题，可能破坏执行着急任务的航天器。

据美国航空航天局称，逾2万块太空垃圾的尺寸比垒球还要大。

太空垃圾的时速可能高达17.5万英里（28.2万公里），如此快的速度使得它们足以损坏卫星或火箭。美国航空航天局解释说，“当速度这么快时，即使是很小的漆块也足以损毁航天器。”

▲NASA估计地球上空飘浮着逾50万块太空垃圾，小的像弹珠，大的比火箭还大

然而，科学家能用来清除太空垃圾的技术种类却是有限的。受冻结温度、没有大气压力等因素影响，像磁铁和吸盘等传统方法在太空中不奏效。

他们在清除太空垃圾方面采用了新方法。RemoveDEBRIS将测试四项关键技术，包括巨大的网、鱼叉、视觉导航系统和脱轨帆——可以减缓太空垃圾速度，避免灾难性的撞击。

据英国萨里大学称，整个系统重量不足100公斤。

作为欧洲10家合作伙伴——包括空客和萨里大学的萨里太空中心——合作的一部分，自2013年以来，RemoveDEBRIS任务就一直在进行中。

▲RemoveDEBRIS将释放两颗小卫星，验证太空垃圾清除技术

RemoveDEBRIS发射升空是SpaceX CRS-14任务的一部分。CRS-14任务旨在向国际空间站运送进行科学研究的“关键材料”。

除RemoveDEBRIS之外，火箭还携带着用于研究地球上严重雷暴、生物发光细胞和在太空生长粮食等科研项目的研究材料。

这些材料于星期三被送抵国际空间站。

RemoveDEBRIS将由国际空间站上的航天员释放，并最终进入距离地球400至1000英里（644公里至1609公里）之间的近地轨道。

▲RemoveDEBRIS利用一张大网捕获一颗小卫星

一旦进入轨道，RemoveDEBRIS将释放两颗小卫星，这些卫星将被捕获，以模拟回收太空垃圾的过程。

在一种场景下，一个巨大的网从RemoveDEBRIS卫星抛射出来，并捕获一个小卫星。

另一项实验则利用通过蛇形连线与RemoveDEBRIS相连的“鱼叉”刺穿太空垃圾，并捕获它。

RemoveDEBRIS还将演示一款基于视觉的导航系统，依靠激光雷达、相机等先进技术，回收太空垃圾。

一旦所有实验完成，RemoveDEBRIS将部署一个新颖的、与风筝相似的脱轨帆，加速脱轨过程。

最后，在再入大气层的过程中，RemoveDEBRIS将被完全烧毁。

如果实验取得成功，科学家希望RemoveDEBRIS可以成为低成本回收太空垃圾的“典范”。他们还希望未来实施更多任务。

萨里卫星技术公司执行主席马丁·斯威汀（Martin Sweeting）在一份声明中说，“自太空时代开始以来，太空垃圾就越来越多，目前地球上空飘浮着约7000吨太空垃圾。现在是国际太空界开始减少、限制和控制太空垃圾的时候了。”