维珍银河Unity太空船首次突破音障，最高速度1.87马赫

4月6日消息，据国外媒体报道，当地时间周四维珍银河（Virgin Galactic）旗下的火箭动力航天器Unity太空船首次突破音障，最高速度达到1.87马赫（约合2290km/h）。据悉，这是自2014年10月31日Enterprise太空船发生致命故障以来，维珍银河首次进行的航天器动力飞行测试。

此次试飞是维珍银河近四年内完成的第一次动力飞行，由试飞员马克·斯塔基（Mark Stucky）和戴夫·麦凯（Dave Mackay）完成试飞。Unity太空船从莫哈维航空航天港起飞，首先由喷气动力母舰Eve带到沙漠上空约46,500英尺的高度。随后Unity太空船与Eve脱离，点燃火箭发动机。发动机工作30秒后，Unity太空船迅速爬升，速度也随之突破音障，最终达到了1.87马赫。

维珍银河首席执行官乔治·怀特塞德斯（George Whitesides）在一份声明中表示，“在火箭发动机关机的情况下，Unity太空船继续向上爬升至84,271英尺，然后才准备返航。”

随后Unity太空船掉头滑翔至哈维航空航天港降落。这是“太空船二号”项目自设计以来的第五次动力测试飞行，也是自2014年10月31日Enterprise太空船发生致命事故以来的第一次试飞。

Unity太空船此前经历了大量的发动机测试和7次滑翔测试，然后维珍银河宣布准备进行动力测试飞行。据悉，这也是该公司将游客送往大气边缘之前的一个关键里程碑。

最初的“太空船二号”航天器是由实验飞机开发商Scaled Composites制造。2016年，Virgin Galactic公布了由The Spaceship公司基于“太空船二号”打造的Unity太空船。维珍集团的子公司太空飞船公司The Spaceship Company对太空船设计进行了修改，避免重演2014年的事故。该公司还在建造另外两艘太空船，意在为将人们带到太空边缘提供多艘航天器。

未来乘客可以支付25万美元，乘坐太空船由飞行母舰带至一定高度，最终到达距离地面68英里的大气边缘。

布兰森的太空公司最近得到了沙特阿拉伯王国的支持，沙特阿拉伯王国宣布有意向维珍银河，太空飞船公司和维珍轨道投资10亿美元。在宣布这一消息的时候，布兰森说维珍银河已经接近了预期的目标。

布兰森说：“我们距离维珍银河将人们送入太空、以及维珍轨道将卫星送入近地轨道只有几个月的时间。”