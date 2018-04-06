内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >科学探索>天文航天

维珍银河Unity太空船首次突破音障，最高速度1.87马赫

2018-4-6 13:00:48来源：网易科技作者：晗冰责编：骑士评论：

4月6日消息，据国外媒体报道，当地时间周四维珍银河（Virgin Galactic）旗下的火箭动力航天器Unity太空船首次突破音障，最高速度达到1.87马赫（约合2290km/h）。据悉，这是自2014年10月31日Enterprise太空船发生致命故障以来，维珍银河首次进行的航天器动力飞行测试。

维珍银河Unity太空船首次突破音障 最高速度1.87马赫

此次试飞是维珍银河近四年内完成的第一次动力飞行，由试飞员马克·斯塔基（Mark Stucky）和戴夫·麦凯（Dave Mackay）完成试飞。Unity太空船从莫哈维航空航天港起飞，首先由喷气动力母舰Eve带到沙漠上空约46,500英尺的高度。随后Unity太空船与Eve脱离，点燃火箭发动机。发动机工作30秒后，Unity太空船迅速爬升，速度也随之突破音障，最终达到了1.87马赫。

维珍银河首席执行官乔治·怀特塞德斯（George Whitesides）在一份声明中表示，“在火箭发动机关机的情况下，Unity太空船继续向上爬升至84,271英尺，然后才准备返航。”

随后Unity太空船掉头滑翔至哈维航空航天港降落。这是“太空船二号”项目自设计以来的第五次动力测试飞行，也是自2014年10月31日Enterprise太空船发生致命事故以来的第一次试飞。

Unity太空船此前经历了大量的发动机测试和7次滑翔测试，然后维珍银河宣布准备进行动力测试飞行。据悉，这也是该公司将游客送往大气边缘之前的一个关键里程碑。

最初的“太空船二号”航天器是由实验飞机开发商Scaled Composites制造。2016年，Virgin Galactic公布了由The Spaceship公司基于“太空船二号”打造的Unity太空船。维珍集团的子公司太空飞船公司The Spaceship Company对太空船设计进行了修改，避免重演2014年的事故。该公司还在建造另外两艘太空船，意在为将人们带到太空边缘提供多艘航天器。

未来乘客可以支付25万美元，乘坐太空船由飞行母舰带至一定高度，最终到达距离地面68英里的大气边缘。

布兰森的太空公司最近得到了沙特阿拉伯王国的支持，沙特阿拉伯王国宣布有意向维珍银河，太空飞船公司和维珍轨道投资10亿美元。在宣布这一消息的时候，布兰森说维珍银河已经接近了预期的目标。

布兰森说：“我们距离维珍银河将人们送入太空、以及维珍轨道将卫星送入近地轨道只有几个月的时间。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：维珍银河太空船

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10