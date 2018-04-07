全程950万美元，入住豪华太空酒店12日

人类对于太空的憧憬，最早恐怕要追溯到嫦娥奔月的年代，而现在我们奔月或许在技术上是没什么问题了，但去看看地球以外的世界，对大部分飞宇航员科学家的人来说仍然是件可望不可即的事。不过总有那么一部分（有钱）人会替我们先去看看，比如最近Orion Span公司在太空2.0峰会上宣布推出“Aurora Station”（极光空间站）的太空酒店计划，将于2022年开始接待游客。

据了解，这个名为Aurora Station的太空酒店，将为旅客提供类似宇航员生活一般的深度太空游。Orion Span的CEO Frank Bunger表示，游客会在这里经历太空中种菜、科学实验、宇航员的训练等等活动，而等到返航后，旅客又能接收到像宇航员凯旋一般的欢迎。

该酒店将开设在太空的近地轨道，每隔90分钟绕地球一次，在这里你可以亲眼看到极光和无边的黑暗。如果你喜爱日出日落，那更爽了，因为在这里你一天可以看16次日出和日落，看到你吐为止。Aurora Station酒店可以容纳6人包括2名机组人员，还配备了一个高速无线网络连接以及一个VR全息甲板。

此外，在开启旅程前，游客还将接受Orion Span为期3个月的宇航员认证项目。当然咯，想想就知道，去太空住酒店肯定不会便宜。Aurora Station酒店每间房的定金为8万美元，请注意，这只是你12天旅程的预付金，而整趟旅程的价格为950万美元。所以我说，虽然太空对我们来说还是梦，但总有部分（有钱）人会替我们去看看，我们看看照片视频就好了。