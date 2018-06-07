外星人已经死于气候变化，人类会是下一个？

据LiveScience北京时间6月6日报道，气候变化已经杀死了我们一直在苦苦寻找的外星人？

据天体物理学家亚当·弗兰克（Adam Frank）称，这是完全可能的，而且人类是否会遭遇相同的命运，可能已经不再由我们控制。

罗切斯特大学物理学和天文学教授弗兰克，是《天体生物学》期刊5月1日发表的一篇论文的第一作者，这篇论文阐述了人为的气候变化的威力。利用基于地球上文明消失的数学模型，弗兰克及其同事模拟了外星文明的兴衰，原因是他们把所处行星上有限的资源转化成了能量。

弗兰克在一份声明中说，“打造需要大量能源的文明——像我们这样，都将会对所在星球产生影响。了解宇宙中的气候变化，可能有助于我们更好地理解我们的处境，应对当前的问题。”

其结果通常很残忍。在需要大量能源文明的四大常见“发展轨迹”中，有三种都因大灾难而结束。第四种让整个外星人社区使用可持续的绿色能源。

弗兰克说，“最后一种场景最令人恐惧。即使采取的措施是正确的，但如果迟迟不付诸行动，整个种群仍然可能失败。”

通向大灾难的三条路

弗兰克模拟一场大灾难，从复活节岛开始。

弗兰克及其同事在论文中写道，“许多研究都表明，复活节岛的居民耗尽了资源，造成岛上文明的结束。”

利用之前模拟复活节岛上人口衰败和资源消耗的模型，研究团队发现假想中外星文明——也受到有限的自然资源制约——四种可能的“终点”

弗兰克说，“第一种发展轨迹，我们称之为绝种。”

在这一场景中，外星文明的人口在短期内激增，随着外星人消耗大量能源，排放温室气体，行星的温度也会迅速升高（在本研究中，温度被用来代表人通过温室气体污染对气球造成的影响）。随着不断升高的温度造成生存环境的恶化，人口数量达到顶峰后会立即开始下降。人口最终将会减少。

第二种场景与可持续性有关。星球上的人口和温度快速上升，当人们意识到其资源管理会影响自然时，温度的上升就会趋缓。弗兰克表示，为了实现平衡，人们需要放弃对星球影响大的资源，例如石油，而转向更可持续的资源，例如太阳能。

第三和第四种场景都被称作“失败”。就像是“绝种”场景一样，星球上的人口和温度双双快速增长，但是，当人们因基本资源匮乏而开始死亡后，就不会有幸存者了。文明是绝种还是遭遇完全失败，取决于环境的敏感性以及它对不断增长人口的反应速度。

即使文明意识到它在破坏环境，并尝试使用可持续能源——所谓的“资源改变的失败”——时间上恐怕已经来不及了。文明可能可以临时放慢人口滑坡的速度，但最终它会减少到零。对电视的一个不满是，文明将注定失败。

现在就行动起来

可持续的未来和致命的失败之间的区别，在很大程度上取决于文明的远见——他们能否很快意识到自己在破坏所处的星球、能否很快地采取行动。据弗兰克称，这一区别应当能促使人们认真对待气候变化。

弗兰克表示，“在整个宇宙空间和时间中，我们始终会有赢家——意识并找到解决问题的办法——和输家——不能团结一致。那么问题来了：我们希望自己属于哪一类。”