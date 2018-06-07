英国核聚变反应堆创1500万摄氏度纪录，热过太阳核心

北京时间6月7日消息，据国外媒体报道，一座英国核聚变反应堆近日成功创下了1500万摄氏度的纪录，比太阳核心温度还要高，标志着人类离取之不尽、用之不竭的清洁能源又近了一大步。

这座由英国托塔马克能源公司（Tokomak Energy）打造的托塔马克反应堆位于牛津郡。该公司希望能在2030年前在英国实现并网发电。

托塔马克能源公司的研究人员正努力打造一座成本可负担的反应堆，将氢转化为性价比较高的绿色能源。通过核聚变，一茶勺的液氢燃料可产生与28吨煤相当的能量，且不会生成任何放射性核废料。

托塔马克能源公司计划于本年末前使堆内温度达到1亿摄氏度，相当于太阳核心温度的7倍。而该公司的最近一次测试使其离这一终极目标又近了一步。达到1亿摄氏度后，反应堆便可激发核聚变，通过原子核的融合释放大量能量。

托塔马克能源公司希望打造一种名为“紧凑球形托塔马克”（compact spherical tokamak）的装置，并计划在2025年前实现工业规模核聚变，与英国电网并网发电。

▲通过核聚变，一茶勺的液氢燃料可产生与28吨煤相当的能量，且不会生成任何放射性核废料。

▲托塔马克能源公司计划于本年末前使堆内温度达到1亿摄氏度，相当于太阳核心温度的7倍。而该公司的最近一次测试使其离这一终极目标又近了一步。

达到1亿摄氏度后，反应堆便可激发核聚变，通过原子核的融合释放大量能量。

▲托塔马克能源公司的ST40装置利用一种名为“合并压缩”的技术，达到了1500万摄氏度的惊人高温。该装置可释放极高温的环状带电气体云（即等离子体），使其相撞，迫使等离子体的磁场重新组合。

此次1500万摄氏度的里程碑是在一台名为ST40的原型装置中实现的。该设备于去年投入使用，是该公司实现充足、清洁的聚变能源“五步走”计划中的第三台设备。

托塔马克能源公司共同创立者戴维·金厄姆博士（David Kingham）表示：“世界需要充足、受控的清洁能源。，我们的商业计划有着坚实的科学基础，此次重大突破进一步证明，我们通过紧凑球形托塔马克实现聚变发电的计划是可行的，核聚变是一项重大挑战，但必须予以攻克。我们相信，通过齐心合作、全心奉献和大力投资，核聚变将成为2030年实现全球能源供应无碳化的最佳途径。”

核聚变是指氢原子在高温高压下融合成氦原子的过程。恒星的光和热正是来源于此。如果核聚变失控，就会产生氢弹的毁灭性力量。聚变发电可为人类提供几乎无穷无尽的清洁能源。它以特殊形式的氢为燃料，不产生温室气体，唯一的废弃物只有氦气。但驾驭和利用核聚变的威力一直是一项难以攻克的挑战。

托塔马克能源公司的ST40装置利用一种名为“合并压缩”的技术，达到了1500万摄氏度的惊人高温。该装置可释放极高温的环状带电气体云（即等离子体），使其相撞，迫使等离子体的磁场重新组合。合并压缩技术推动高电流穿过托塔马克的内部线圈，几秒内需输送数千安培。

托塔马克能源公司CEO乔纳森·卡尔林（Jonathan Carling）表示：“我们正朝实现聚变发电大步迈进。私企的身份使我们能够敏捷行事，且实现这一目标能够造福全球，给了我们很大动力，达到1500万摄氏度再次证明了我们的进步，也说明我们的研究途径正确无误，我们希望能在2030年前实现商业聚变发电的目标。”

托塔马克能源公司的前身是英国牛津郡的卡勒姆核聚变中心。该公司有一项关键创新：将球形托塔马克与最新一代高温超导磁铁（HTS）相结合。2017年，托塔马克能源公司被国际能源机构（IEA）评选为核聚变领域具有领先创新思想的三家公司之一。该公司所获私人投资已逾3000万英镑（约合2.6亿人民币）。