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NASA宣布：在火星发现3种不同类型有机分子

2018-6-8 7:56:07来源：凤凰科技作者：-责编：骑士评论：

6月8日电当地时间周四(7日)，美国国家航空航天局(NASA)召开新闻发布会，公开了火星新发现――好奇号火星探测器在火星上发现了有机分子。

据路透社报道，好奇号在盖尔撞击坑(Gale crater)钻入一块大约35亿年前的细粒沉积岩仅5厘米时，发现了3种不同类型的有机分子。

据美国福克斯新闻网报道，在NASA位于马里兰州格林贝尔特的戈达德太空飞行中心以及加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室召开的新闻发布会上，科学家们指出，这些分子提供给我们关于这颗“红色星球”的新见解。

戈达德太空飞行中心的研究科学家Jen Eigenbrode表示，我们在古老湖床的岩石中发现了有机分子。她补充说，我们确认了多种分子。

报道称，NASA很想解释为什么在火星上没有发现生命，有机分子可以提供重要的线索。

戈达德航天飞行中心太阳系探索部主任Paul Mahaffy说，“有机化合物是生命的基础，对寻找生命很重要。”

报道指出，好奇号火星探测器于2011年11月发射，当时被称作有史以来技术最先进的火星车。2012年8月，好奇号成功登陆火星表面的盖尔撞击坑(Gale crater)，它的使命便是确定火星是否曾经存在生命。

据了解，好奇号火星探测器是美国第七个火星着陆探测器，第四台火星车，也是世界上第一辆采用核动力驱动的火星车。

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关键词：火星NASA

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