NASA遇难题：有些细菌太难被消灭，靠吃清洁剂活着

6月8日消息，据《大西洋月刊》报道，对于微生物来说，很少有地方能像美国宇航局（NASA）组装航天器的无尘室那样难以渗透。那些在空气中飘荡的微生物，必须经受多重过滤器的考验；那些员工身上的微生物，也被面罩和全身连帽工作服挡住。

即便部分微生物有能力在太空或者其他星球上生存，它们也难逃NASA在地球上的“魔爪”。无尘室的墙壁、地板和各种设备都会不断地被用酒精类溶剂反复擦洗，大多数微生物也都将被清除。所有这些措施都是为了“保护行星”，即阻止地球微生物搭乘我们的宇宙飞船污染其他外星世界。

目前的国际条约中规定了这一原则，美国宇航局正尽一切努力维护。毕竟，从地球上偷渡的微生物或有可能被判定为外星生命。不过完全消灭微生物是不可能的，即使是美国宇航局的无尘室也有耐性超强的微生物群落，它们以某种方式经受住了严格的消毒灭杀程序。

图：美国宇航局的火星探测器InSight

这些微生物以不动杆菌（Acinetobacter bacteria）为主，它们通常存在于土壤和水中。当其他微生物在清洗过程中消失时，不动杆菌仍然存在。科学家们已经从“奥德赛”（Mars Odyssey）号火星轨道飞行器的表面，从“凤凰”（Mars Phoenix）号火星着陆器被组装的地面，从国际空间站的外部，甚至从空间站的饮用水中分离出了这种菌株。

现在，由加州州立理工大学的拉凯什·莫古尔教授(Rakesh Mogul)领导的科学家团队，发现了不动杆菌的生存技巧：这些微生物可以吃那些旨在消灭它们的清洁产品维持生存。莫古尔说：“你可以把房间打扫干净，并对它们进行消毒，但微生物仍然存在。这有点儿《侏罗纪公园》的味道——生命总会想方设法存活下来。”

莫古尔研究小组主要是由本科生组成的，他们采用了从无尘室中回收的不动杆菌菌株，并以极低的营养水平饲养它们。在这种严格限制饮食的极端条件下，细菌可以乙醇为主要生长因素。它们通过燃烧乙醇获得能量，并利用里面的碳来制造自己的DNA、蛋白质和其他基本分子。

研究小组发现，不动杆菌可能也能在异丙醇(用于清洁房间表面的主要化学物质)和Kleenol 30(用于擦洗房间地板的清洁剂)中生长。即使它们不能使用这些物质作为能源，也可以将它们分解。不动杆菌甚至可以承受双氧水（过氧化氢）的处理，后者是用于漂白剂、清洁剂和消毒剂中的化学物质。

美国宇航局的“行星保护”项目官员丽萨·普拉特（Lisa Pratt）说:“在过去的20年里，用于组装航天器的无尘室中，微生物的持续存在已经被广泛地认为是个令人烦恼的问题。”而这项新的研究表明：旨在杀死细菌的消毒剂正在为某些微生物提供食物，甚至增强了细菌的耐受性。”

无尘室严酷、干燥和不断遭受化学清洁剂轰击的环境，只有生命力最顽强的细菌才能存活，而不动杆菌的菌株就异常坚韧。它们可以抵抗过双氧水、干燥、辐射、高压和高达80摄氏度的高温。有些菌株可以抵御抗生素，在医院里引起肺炎爆发。不过莫古尔指出，他所研究的菌株中没有一种已知会引起疾病。

尽管如此，莫古尔等人的研究意味着，美国宇航局可能不得不加快其“行星保护”项目的步伐，特别是在未来探测其他星球生命的任务中。他们可能会尝试轮流使用不同类型的溶剂，以避免催生耐药菌群。但是莫古尔称，由于他们需要杀死这些微生物，同时又不伤害航天器，因此他们可以使用的化学物质的选择就成了瓶颈。

不动杆菌的持续存在应该引起敬畏，而不是恐慌。报纸经常刊登关于潜伏在日常物品中的细菌耸人听闻的报道，从钱包到键盘，从门把手到手机等。但“细菌无处不在”这一事实是无法逃避的。莫古尔称：“世上没有百分之百的荒芜之地，总会有什么东西藏在那里悄悄地繁衍着。”