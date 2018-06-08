美科学家解开木星闪电的秘密

据NASA官网报道，自从1979年3月“旅行者1号”飞船掠过木星后，科学家就一直对木星闪电的起因感到迷惑。虽然科学家早在几个世纪前就从理论上推断出木星存在闪电，但只在那次邂逅后才确认木星闪电确实存在。

旅行者1号发回的数据显示，与木星闪电有关的无线电信号与地球闪电产生的无线电信号在细节上存在差异。但今天《自然》杂志刊登的最新论文称，NASA“朱诺号”木星探测飞船任务小组的科学家发现，木星闪电实际上是地球闪电的翻版。虽然两种闪电处于相反的极地。

论文的第一作者、“朱诺号”飞船任务小组的科学家和加州帕萨迪纳NASA喷气推进实验室的山农·布朗表示：“无论你身处哪个星球，闪电都像无线电发报机，在划过天空时会发出无线电波。但在朱诺号探测木星前，飞船（包括旅行者1号和2号、伽利略号、卡西尼号）记录的闪电信号，都只限于视觉探测或千赫无线电频段，尽管搜索过兆赫范围的信号。为了解释此现象，科学家们提出了很多理论，但没有一个能成为有吸引力的答案。”

“朱诺号”飞船从2016年7月4日开始一直绕木星运行，在其高度灵敏的仪器组合中，有一件是微波辐射探测仪（MWR），可以记录频谱范围很广的木星无线电信号。布朗称：“朱诺号在最初8次飞越时收集的数据，检测到了377次闪电放电，范围在兆赫-吉赫之间，与地球的闪电相同。我们认为现在能看到这点是因为朱诺号飞得离闪电更近，我们搜索的是非常容易穿透木星电离层的无线电频率。”

虽然此次发现显示木星闪电非常类似地球闪电，但科学家们也指出，木星闪电和地球闪电还是有很大不同。布朗称：“木星闪电分布与地球闪电不同，很多闪电活动出现在木星两极，在赤道却没有。但问问地球热带地区的人，这在地球上是不可能的。”为什么地球闪电集中在赤道，而木星在两极？这是因为地球的外部热量绝大部分来自太阳辐射，而赤道受到阳光影响最大，温暖潮湿的空气更容易上升，促使高空雷暴发生，从而出现闪电。

而木星绕太阳运行的轨道比地球远5倍，因此接收的阳光比地球少25倍。虽然木星大气层的热量大多数来自木星本身的热量，但这不能说太阳辐射没有用。太阳辐射确实提供了热量，对木星赤道的加热作用大于对两极的加热，这与地球类似。科学家们认为，对木星赤道的加热只够保持上层大气层的稳定，阻止了下层温暖空气的上升。而木星两极没有温暖的上层大气层，因此大气层不稳定，使得木星下层大气层温暖气体上升，产生空气对流因而制造了闪电要素。