发射次数增加，SpaceX计划扩建肯尼迪航天中心设施

据CNBC报道，伊隆·马斯克（Eon Mask）旗下火箭公司SpaceX4月份向美国宇航局（NASA）提交的环境影响文件显示，该公司正打算在佛罗里达州的NASA下属肯尼迪航天中心建造几处新的火箭设施，包括一个先进的发射控制中心和一个大型的火箭处理设施。

文件显示，SpaceX正计划建造占地12356平方米的火箭处理和储存设施，一个高达100米高的火箭发射和回收控制中心，一个“火箭花园”（用来展示该公司历史上的航天飞行器），一个新的安全办公室以及占地超过26000平方米的公用设施堆场。所有拟建的设施和相关停车场都将在长1600米、宽800米的土地上建设。

▲图：SpaceX打算建设的操作区域特写照

SpaceX发言人詹姆斯·格里森（James Gleeson）在一份声明中说：“随着SpaceX发射节奏加快，佛罗里达州发射订单的持续增长，我们正在寻求扩大我们的能力，并简化操作过程，以发射、回收以及重新发射猎鹰系列火箭。”

SpaceX刚刚推出了一款增强版的猎鹰9号火箭，被称为Block 5。SpaceX公司已经于5月11日发射并回收了其第一枚猎鹰9号Block 5火箭，马斯克公布了有关这款新火箭的计划，以实现SpaceX的一系列新里程碑，包括在24小时内发射和回收同一枚火箭，此举最早将于明年进行。

SpaceX的目标是今年至少发射24次火箭，以打破其在2017年完成的18次成功发射纪录。到今年目前为止，该公司已经完成了11次发射，包括世界上最强大的火箭——猎鹰重型火箭的首次亮相。SpaceX总裁兼首席运营官格温·肖特维尔（Gwynne Shotwell）5月份接受采访时表示，该公司预计2019年的需求会下降，预计发射次数可能与2017年持平。

虽然SpaceX在美国拥有数家工厂，但该公司扩建在佛罗里达州的设施并不让人感到奇怪。SpaceX史上的绝大多数火箭发射都是在佛罗里达州海岸进行的，但目前该公司在肯尼迪航天中心的最大火箭处理设施仅为报告中拟建处理设施的三分之一左右。

经济发展局Space Florida的政府关系副总裁戴尔·柯查姆（Dale Ketcham）表示：“商业太空行业已经崛起，规模越来越旁大，私营部门已经在太空领域站稳脚跟。”

▲图：在美国宇航局游客中心附近拟建的SpaceX设施图

SpaceX现在占据了轨道火箭发射的全球市场，而美国去年才刚刚退出俄罗斯和欧洲市场。几乎每隔一周，SpaceX就会发射一次火箭，同时也在开发巨大的可重复使用火星火箭和由4425颗宽带卫星组成的卫星网络。SpaceX已经成为世界上最有价值的私人公司之一，估值近280亿美元。