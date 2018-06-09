美国公布全球最快超级计算机Summit，性能是神威太湖之光近2倍

据CNBC北京时间6月9日报道，在落后于中国4年后，美国推出了世界上运行速度最快的超级计算机。美国能源部当地时间星期五公布了新一代超级计算机Summit，其合作伙伴是IBM和英伟达。

IBM CEO罗睿兰(Ginni Rometty)当地时间星期五向CNBC表示，Summit是由IBM设计的，“它是我们最了不起的成就之一，是运行速度最快和最智能的超级计算机，是Watson的‘孙字辈’”。

美国能源部所属实验室发布超级计算机Summit，称其运算性能为200PFlops。去年蝉联世界第一的中国神威·太湖之光为93.9PFlops。美媒称，Summit改变了五年来中国超算占据第一的局面。

Summit由IBM在英伟达帮助下为ORNL开发，耗资约2亿美元，占地面积相当于两个网球场。它的峰值运算性能为200PFlops，即每秒执行20亿亿次浮点运算，将是其“同门师兄”、此前美国排名第一位超级计算机——同属ORNL旗下Titan的八倍。

按以上ORNL介绍，若正式投入项目运行，Summit的运算速度将几乎是前世界纪录保持者——中国超级计算机“神威·太湖之光”的两倍。

基于国产众核处理器的神威·太湖之光，其持续计算能力为93PFlops，紧随其后的中国天河二号计算能力33.9PFlops。