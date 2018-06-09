内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>科技前沿

美国公布全球最快超级计算机Summit，性能是神威太湖之光近2倍

2018-6-9 10:22:17来源：凤凰科技作者：霜叶责编：骑士评论：

据CNBC北京时间6月9日报道，在落后于中国4年后，美国推出了世界上运行速度最快的超级计算机。美国能源部当地时间星期五公布了新一代超级计算机Summit，其合作伙伴是IBM和英伟达。

IBM CEO罗睿兰(Ginni Rometty)当地时间星期五向CNBC表示，Summit是由IBM设计的，“它是我们最了不起的成就之一，是运行速度最快和最智能的超级计算机，是Watson的‘孙字辈’”。

美国能源部所属实验室发布超级计算机Summit，称其运算性能为200PFlops。去年蝉联世界第一的中国神威·太湖之光为93.9PFlops。美媒称，Summit改变了五年来中国超算占据第一的局面。

Summit由IBM在英伟达帮助下为ORNL开发，耗资约2亿美元，占地面积相当于两个网球场。它的峰值运算性能为200PFlops，即每秒执行20亿亿次浮点运算，将是其“同门师兄”、此前美国排名第一位超级计算机——同属ORNL旗下Titan的八倍。

按以上ORNL介绍，若正式投入项目运行，Summit的运算速度将几乎是前世界纪录保持者——中国超级计算机“神威·太湖之光”的两倍。

基于国产众核处理器的神威·太湖之光，其持续计算能力为93PFlops，紧随其后的中国天河二号计算能力33.9PFlops。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：超级计算机太湖之光

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有