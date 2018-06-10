特朗普不想多花钱，国际空间站未来将何去何从？

据《大西洋月刊》报道，从国际空间站（ISS）被组装的那天起，人们就从未奢望它会永远存在下去。1998年末，美国、加拿大、俄罗斯、日本以及多个欧洲国家开始向太空发射硬件，以在环绕地球的轨道上组装最大的人造结构。但是随着时间的流逝，随着国际空间站运行的时间不断延长，随着人类在舒适的舱内居住、吃饭和睡觉，随着设备的损坏和修复，空间站的管理员们开始更加认真地考虑它的未来。

在过去10年里，就如何处理国际空间站的问题经常出现。在每个转折点处，美国一再将其运营寿命延长，先是到2016年，然后到2020年，接着是2024年。许多人怀疑称，国际空间站的运行最终还会继续延长，直到2028年。国际空间站的承包商表示，届时老化的硬件可能会给上面的人员带来更多问题。

特朗普政府有不同的看法。今年2月份，美国白宫发布了一项预算，要求美国宇航局（NASA）到2025年停止为国际空间站提供资金支持，并将部分业务移交给私营航天公司。这样，美国宇航局就可以把目前花在国际空间站上的资金用于其他项目，比如研发下一代火箭和执行其他深空任务。

但是许多科学家、宇航员和政治家都不喜欢这个提议，尤其是支持国际空间站运行的国家的立法者。但特朗普政府似乎并没有放弃这个计划，而且它有了新的发言人——吉姆·布里登斯汀(Jim Bridenstine)，美国宇航局新任局长。布里登斯汀日前接受《华盛顿邮报》采访时说，他始终在与“许多大公司”接触，讨论组建一个财团，负责国际空间站的运营，并将其打造为商业平台。

尽管将国际空间站部分或全部私有化的想法并不新鲜，但特朗普政府是第一个在政策提案中正式宣布支持这一想法的政府。布里登斯汀没有提及任何公司的名字，并承认说服私营企业承担如此昂贵的风险并非易事。但是美国有7年的时间来解决这个问题，他说“我们已经迫使对话进行”。的确，布里登斯汀在《华盛顿邮报》上有关国际空间站命运的评论不会是最后一次。但是在接下来的几个月，我们将会看到更有趣的话题，尤其是因为白宫在很大程度上是唯一一个认为这个计划会成功的机构。

今年5月份，美国宇航局监察长保罗·马丁(Paul Martin)对参议院表示，他认为商业公司可能没有“足够能力”承担管理国际空间站的昂贵成本。国际空间站的运营每年需要30亿至40亿美元资金。除此之外，似乎也没有人对此感兴趣。马丁说:“坦率地说，在近20年的运行中，空间站很少显示出商业利益，这让我们对该机构目前的计划有所怀疑。”

马丁还补充说，国际空间站的“脱负荷”操作可能不会像联邦政府认为的那样，为美国宇航局节省大量预算，因为政府可能仍需要支付运送宇航员和货物到空间站的费用，而每次运送都要花费数千万美元。马丁称：“国会和政府越早就国际空间站的发展方向达成一致，美国宇航局就越有能力执行计划。”

然而，达成这样的协议似乎是不可能的。在这个问题上，布里登斯汀很可能在国会找不到什么朋友。决定国际空间站命运的不是政党，而在于国家，这导致美国两党罕见地联合起来对特朗普政府的提议进行反对。对于白宫的提案，最直言不讳的批评者包括比尔·纳尔逊(Bill Nelson)和特德·克鲁兹(Ted Cruz)。

纳尔逊曾是宇航员，也是佛罗里达州的民主党参议员，而佛罗里达州是肯尼迪航天中心所在地，该机构负责向空间站运送货物。克鲁兹是德克萨斯州共和党参议员，德克萨斯州是约翰逊太空中心和空间站任务控制中心所在地。在过去的几个月里，纳尔逊和克鲁兹都坚决反对政府关于尽快关闭空间站的提议。他们和国际空间站的其他支持者说，这个轨道实验室是个非常有价值的测试技术中心，而这些技术对地球上的人类有益，并且将来可能帮助人们在长期的火星任务中继续生存下去。

但问题在于，维持空间站的运作也非常昂贵。批评将国际空间站按照最佳状态运行到的人说，这是一种笨拙的做法，部分原因是美国只需要一个地方来发送它的航天飞机。近年来，美国宇航局的预算有小幅提升，但多年来该机构从来未能获得足够的资金来维持国际空间站的运行，同时它还要追求在新的深空任务上的雄心。

随着美国宇航局继续研发火箭发射系统和太空舱，这种矛盾已经越来越明显。这些火箭发射系统和太空舱本来是用来将宇航员送上月球的。Space Launch System的每一次发射预计将花费纳税人大约10亿美元资金。咨询公司Astralytical创始人、太空分析师劳拉·福克(Laura Forczyk)说：

“为了将来继续为这个项目提供资金，其他项目很可能需要削减预算，甚至是大幅削减。不管是谁帮助特朗普政府设定的2025年日期，他肯定都是SLS/Orion的粉丝。”

福克曾在太空科学发展中心工作了好几年，这是个政府资助的研究机构，支持商业太空飞行。她说：“我可以直接告诉你，除非有拨款，否则要通过国际空间站获得商业利益非常难。即使是美国宇航局买单的‘免费火箭飞行’，成本依然非常昂贵，只有规模最大的公司才有能力提供这笔巨款，并愿意承担内在风险。”

此外，大多数商业技术还不够成熟，不足以承担运营国际空间站的任务。虽然SpaceX和Orbital ATK等公司已经成功地垄断了向国际空间站运送货物的市场，但很少有公司在开发自己的空间站。第一个私人建造的空间栖息地来自Bigelow Aerospace公司，2016年发射到国际空间站进行测试。如果商业公司进入独立空间站领域，他们可能会想从头开始。到本世纪20年代中期，国际空间站上的大部分硬件将会有30年的历史。就像汽车一样，买个新空间站远比花几百万美元修理旧空间站更有吸引力。

在特朗普政府试图吸引新参与者之际，它似乎忽视了现有的参与者——其他太空国家。国际空间站的命运不会完全由美国决定，还要尊重其合作伙伴的意见，需要俄罗斯、加拿大、日本和组成欧洲航天局的22个国家共同决定。如果美国政府想要从这个项目中解脱出来，它需要遵守已经签署的20年合作框架。如果其他国家想退出，他们还有另一个选择。就在上周，中国宣布，欢迎联合国所有成员国参与其未来的空间站建设，该空间站将于2022年开始运行。

最近关于国际空间站命运的争论再次提醒我们，这个任务的结束期限不能永远拖延下去。总有一天，美国将无法再把最后期限继续延长，太空国家将需要共同考虑他们所建“太空家园”的未来命运。将来，空间站的运行将会变得过于贵，或者老化，它的管理员们会做出艰难的决定，让它慢慢滑向地球，并坠入海洋中。

当这种情况发生时，美国可能会发现自己处于一种奇怪的境地。如果这个国家还没有把人类送上月球，甚至火星上，那么它的载人航天计划将会突然回到20世纪60年代的水平。美国人将在轨道上和其他行星、卫星表面部署机器，但他们的脚将再次被牢牢地固定在地球表面上。