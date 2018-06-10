MIT黑科技！你们还在聊无人车的时候，无人船已下水了

当今年三月份，Uber无人驾驶汽车在亚利桑那州州坦佩市的一个街道撞上一名女子时，人们对自动驾驶汽车未来的信心就受到打击。在经历了这次死亡事件之后，关于如何规范这项技术的争论就爆发了。同时，这家共享汽车服务提供商中止了测试程序。

在计划中，坦佩市仍然是机器人革命的一个亮点。事实上，就在上周，Uber首席执行官Dara Khosrowshahi表示，他仍然对公司未来的无人汽车发展充满信心，而且这个测试将在今年夏天重新开始。

如果说，无人驾驶汽车给大家带来了新奇的想法，那么来自麻省理工学院的研究人员的计划可能会让我们头昏目眩——他们正在开发了无人驾驶船。这些船只可以用作水上的士，或在城市水道周围运送货物。

麻省理工学院的计算机科学和人工智能实验室主任Daniela Rus说：“想象一下那个场景：白天路面上的基础设施运输服务，到了半夜，可以在水路上继续运作，比如物流、垃圾管理、废物管理等等。”

研究人员们表示，配备了计算硬件和GPS导航系统的矩形航海机器人能够像货运列车一样连接更大的拖车，甚至可以搭建成临时桥梁或平台用于诸如节日或音乐会这样的活动。这项研究是由麻省理工学院的可感知城市实验室（Senseable City Lab）和阿姆斯特丹高级城市解决方案研究所（Advanced Metropolitan Solutions）共同运行的Roboat项目的一部分。

在某些方面，开发无人驾驶船只可能比无人驾驶车辆更容易，因为商业船只早已经携带转发器向其他船只发出位置信号，传统的方法可以有效地绕过任何水上障碍物。

对于这一点，海军建筑顾问Paul Kamen表示怀疑，他说道：“水面是有一定程度的一致性的。保守点来说，船只需要绕开任何影响到这种一致性的物体。”

但其表示，虽然自动驾驶功能可以减少人力和财力成本，但归根结底，其不能彻底取代船员。毕竟，船员的工作还包括向水上遇难的人施以援救。除此之外，除非是运用了最强的AI系统，否则意料之外的状况也会让自动驾驶系统无法应对。

海军工程师协会的小艇技术研究委员会主席Christopher Barry表示：“有太多的人不得不在某件事情上做出让步。”

他解释道，就算无人驾驶船只仅是用来运货，那么同样需要用到人类和机器来装卸货物；既然这样，那就意味着还要协调好政治、设施建设、以及土地征用等问题。再者，旁边的住户也可能不会喜欢家附近突然多了个人来人往的码头。

现阶段，MIT的研究人员们已经用3D打印技术，花费60个小时打造了一个模型，用几层玻璃纤维密封了起来，并在游泳池和附近的小河边上进行了测试。结果显示，这艘船跟踪位置的准确度优于路面上的任何设备，能精确到了厘米的差距。

MIT的研究人员王玮（Wei Wang）说：“控制器参考了船的动态、推力约束和参考位置，以优化船在水面上的行驶方式。然后，我们可以找到最佳推力的推进器把船带回正确路径，减少错误。”

下一步，团队计划将改进算法，以处理载人载物时重量对船只驾驶的影响。