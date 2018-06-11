NASA确认延长朱诺号寿命至少3年

据美国媒体报道，美国航空航天局（NASA）正式宣布，耗资10亿美元的“朱诺号”木星探测任务的期限将延长。按照原先计划，“朱诺号”探测飞船将于下月坠入木星大气层，但该飞船控制单位美国西南研究院的新闻稿称，“朱诺号”探测任务至少将延长至2021年7月。

“朱诺号”探测飞船从2015年7月开始围绕木星运转，但由于引擎故障，科学家收集数据的速度比原先预期慢了4倍。西南研究院的行星科学家、“朱诺号”任务领导人斯科特·博尔顿称：“朱诺号需要更多时间收集我们计划好的科学测量数据。”自从达到木星后，“朱诺号”飞船就拨开木星厚厚的云层，搜索难以捉摸的木星内核情况，发回了令人目眩的大风暴和混乱云带的图像。

但天下没有不散的宴席，“朱诺号”也不例外。NASA本计划在2018年7月后让其坠毁在木星表面上，理由与卡西尼飞船一样：木星冰冷卫星木卫二可能存在外星生命，因此小心并人为结束探测任务，可避免“朱诺号”飞船坠入木卫二。这可使木卫二的海洋免受附着在“朱诺号”飞船的任何地球微生物的污染。现在“朱诺号”飞船可飞行到2021年7月（科学研究资金可支撑到2022年9月），科学家将有机会完成此次任务的主要目标：详细绘制木星的磁场和引力场。

木星存在强大的辐射场，在其中停留时间太长，会损坏“朱诺号”灵敏的电子设备。因此，“朱诺号”以13万英里/小时的速度沿椭圆形轨道绕木星运转，在每次近木点进行详细观测。每次近木点都可防护“朱诺号”免受损坏，同时使其利用一套科学仪器一段一段地绘制木星全景地图。仪器将记录有关木星的引力场、磁场、极光和闪电的数据。