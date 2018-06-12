美国计划重返月球，但什么时候派人去还“没谱”

6月12日消息，据大西洋月刊报道，美国宇航局（NASA）花了数年时间来讨论登陆火星计划，却没有采取什么行动。如今，美国定下重返月球计划，它是否会面临同样的命运？

在过去的几年里，保险杠贴纸出现在许多美国国会听证会上。上面写道：“2033年：我们可以实现目标！”美国人认为，人类将在2033年踏上火星表面。国会议员们在科学家、太空管理人员、宇航员面前挥舞着它们，并希望这些人能够实现这一愿望。

但根据特朗普政府最新推出的太空政策，在美国宇航局将人类送上火星之前，首先要把他们第二次送上月球。只是别指望会有任何保险杠贴纸为其宣传，至少目前还没有。美国宇航局新任局长吉姆·布莱登斯汀(Jim Bridenstine)上周表示：“最终，我们希望有能力把人类送上月球表面，但目前我还没有具体时间表。”

几天前，布莱登斯汀与十多位记者举行了长达1个小时的圆桌会议，概述了美国宇航局的登月计划。这次会议标志着，自4月份宣誓就任局长以来，他首次正式与媒体会面。在接下来的几年里，布莱登斯汀确实有个关于月球计划的时间表。他说:“我们希望2019年能将机器人和登月车送上月球表面，最晚不超过2020年。”

这些机器将由商业太空公司制造，而不是美国宇航局。布莱登斯汀警告说，这种做法可能会导致部分损失。他称:“重要的是要记住，我们正在快速前进，我们正在实现商业化，有些计划可能会失败。如果我们有十几家公司参与进来，付出努力，接近目标，那就太棒了！如果有6家公司参与，其中3家能够成功，那也意味着巨大的胜利。即使这些公司都失败了，美国宇航局依然可以利用它们取得的成就，这仍然是一个胜利。我们想尽快到达月球表面，即使借助商业机器人技术、小型等路车。”

在那之后，美国宇航局将派出能够在月球表挖掘材料的航天器。然后，在某个时刻，宇航局将把宇航员送上月球，这是自1972年以来人类从未踏足过的地方。缺乏一个值得坚持的目标可能会令人失望，尤其是对于那些渴望重新强调月球重要性的月球科学家和倡导者来说。为太空计划设定最后的公共截止日期在许多方面都是有益的：可以增加内部纪律感、团结科学界的各个阶层，并从为之付出代价的公众那里获得鼓舞和灵感。

但太空探索任务的最后期限也是出了名的善变。它们可能停滞不前毫无进展，它们可能被改变，它们或被某位总统抛弃，也可能被另一位总统重新设置。与此同时，我们几乎没有做什么来帮助实现它们。在过去的8年里，美国宇航局始终在宣传美国的火星之旅。各种深入太空的任务，不管它们是否与这个目标有关，都被吹捧为人类向火星迈进的一步。但还没有出现明确的时间表，更不用说具体计划了。美国宇航局的官员经常出现在国会山，告知议员他们需要更多的资源和更多的指导才能开始规划火星任务的具体细节。

现在，随着白宫为美国宇航局设定重返月球的目标，美国的太空计划可能会发现自己也开始了类似火星的、长达数年的公众宣传和讨论之旅，但却没有采取任何行动。也许月球目标看起来更可行，因为我们以前去过那里。但美国不再拥有在月球上执行复杂机器人任务的技术，更不用说将人类送到其上了。此外，美国宇航局也没有阿波罗时代的动力，即由意识形态的战争所推动，使人类在相当短的时间内登上月球。

美国花了近十年的时间讨论火星计划，但几乎没有采取任何具体措施来资助和制定真正的计划。美国是否将在月球任务上做同样的事情？特朗普总统刚刚就职，就开始酝酿“月球优先”政策。这些计划标志着美国前总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)的太空政策发生了重大转变。奥巴马的太空政策涉及人类在月球上的活动计划，但这些努力都是火星任务的测试行动，而不是在月球建立长期前哨基地的基础。太空政策专家、历史学家约翰·罗格斯登(John Logsdon)曾说过：“这是个180度的大转变，从无月球到月球优先策略。”

2017年2月份，美国宇航局的总统过渡小组准备的内部文件显示，总统将带领美国人最早于2020年重返月球，或至少重返月球轨道。关于任务目标转移的传言持续了好几个月。那年12月份，谣言变成了政策。特朗普总统签署了一项政令，呼吁美国政府在私营企业的帮助下重返月球。特朗普表示:“这是美国宇航员自1972年以来首次重返月球行动，也是进行长期探索和使用的第一步。这一次，我们不仅要在月球上插上美国的旗帜，留下我们的足迹，还将为最终的火星任务打下基础，也许有一天，我们还将到达更多的星球。”

今年，特朗普政府针对这些以登月为重点的勘探雄心提出了更多细节。在今年2月份公布的2019财年总统预算提案中，特朗普政府将“奥巴马时代”提议的“低地球轨道平台”更名为深空通道（Deep Space Gateway）。前者的主要目标是宇航员在前往火星的途中使用该平台，而后者又被称为月球轨道平台通道（Lunar Orbital Platform-Gateway），政府希望在2023年之前为人类居住月球做好准备。

今年5月份，美国商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)表示，月球将成为“一种加油站”，是火箭飞船在快速进入太空之前的加油点，未来10年将取得“快速进展”。“月球优先”政策并不意味着美国宇航局所有以月球为中心的项目都是安全的。今年4月份，该机构取消了其唯一的月球表面机器人任务计划。

所谓的“资源勘探者”（Resource Prospector）号是一辆开发了近10年的小型探测车，被设计为在月球两极寻找并挖掘物质。此前的探测任务显示，月球两极存在水冰。取消这个项目的决定可能早于布莱登斯汀就职时间，但作为美国宇航局的新局长，他不得不为此负责。多位月球科学家、工程师和其他工作人员给布莱登斯汀写信，抗议取消计划。

布莱登斯汀回复称：“我们致力于月球探索，‘资源勘探者’号将在扩大的月球表面任务中继续前进。我们将派出更多登陆车，以更科学的方式进行更多的探索，并寻找更多的商业伙伴支持！要想探索行星或恒星，我们首先要从月球开始，而且更少使用内部技术。”

在此前布莱登斯汀与记者举行的圆桌会议上，同样出现了火星的保险杠贴纸。在国会山，这些贴纸来自科罗拉多州民主党国会议员埃德·珀尔穆特(Ed Perlmutter)。珀尔穆特的办公室工作人员自己设计了这些贴纸，而这位国会议员总是随身携带着它们，并分发给任何有兴趣的人。珀尔穆特支持2033年前往火星，因为在那一年，地球和火星的轨道将使两大行星之间的距离足够近，可以进行一次相当快的往返旅程，大约只需一年半，而不是两三年。

一位记者问布莱登斯汀珀尔穆特的目标是否可以实现，他笑着回答说：“我认为这是个伟大的目标，我就讲到这里吧！但如果我能让珀尔穆特感到开心，那就是我的目标。你可以把我喜欢珀尔穆特的内容写进去！”