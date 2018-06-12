NASA科学家：人类可能在有生之年登陆火星

据《每日邮报》网站北京时间6月12日报道，美国宇航局资深科学家吉姆·格林（Jim Green）近日表示，人类“绝对”可以在火星上面生活，而且这一幕有可能会在我们这一代人的有生之年实现。

格林称，将来某一天飞赴火星的“第一人”目前可能就生活在地球上。就在几天前，科学家在火星上发现了维持生命存在的重要有机物质。

根据火星车过去几年搜集的数据，科学家在火星表面远古湖床上发现了大量有机物质。这些突破性研究成果将有助于引导我们寻找微生物生命，并提高我们对火星上季节变化的理解。吉姆·格林在接受“今日美国”采访时告诉，人类将来“绝对”会登上火星。

“好奇”号探测器从盖尔陨石坑的莫哈韦和Confidence Hills环形山提取并加热样本——这两种样本都含有最早可追溯到大约30亿年前的泥岩。据研究团队介绍，这项研究表明火星上存在类似于地球上富含有机物质的沉积岩的分子，包括苯、甲苯和丙烷或丁烯等。

研究人员表示，虽然最新发现并不意味着“好奇”号已在火星上发现了古生物存在的证据，但这却是颇具前景的一个步骤，毕竟，人类还将实施进一步探测计划，深挖火星土壤，探索火星远古时代是否宜居的可能性。

“现在，我们看到火星是一个以前拥有生命的理想之地，”格林说。“它正变得越来越好。”根据格林的说法，研究人员希望到2040年将人类送上火星，尽管这取决于很多因素。

人类若想在火星上着陆，就需要能够将大约10吨的物资送入火星表面。目前，美国宇航局已经能够发射重约一吨的探测器。不过，美宇航局还需要开发新的技术，能够从火星发射并返回地球。“火星2020”探测器希望能实现这一目标。“在未来十年的某个时候，我们计划从火星表面发射飞行器并返回地球，”格林说。

在火星上生活的最大障碍是可能构建完整的基础设施。格林表示，“率先登陆火星的人是真正的先驱者。”就像电影中塑造的火星人一样，人类若想在火星上面生活，也需要能够确保拥有食物来源。