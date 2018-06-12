远古地球曾陷入深度冰冻状态：仅数千年变成“雪球”

北京时间6月12日消息，据国外媒体报道，地球冰川正处于快速融化阶段，但是一些科学家认为，在远古时期，地球曾陷入一种叫做“雪球地球（Snowball Earth）”的深度冰冻状态，当时冰盖几乎完全覆盖了整个地球。然而，地球出现深度冰冻的次数、延伸范围，以及地球变成雪球的速度有多快一直是未解谜团。目前，科学家对埃塞俄比亚最新发现的岩石序列分析有助于解释大约7.17亿年前“雪球地球”事件，结果显示“雪球地球”仅在几千年时间内形成，这一时间在地质学上相当于一场寒流。

美国犹他州立大学地质学家卡罗尔·德勒尔（Carol Dehler）称，这项基于地球岩石记录的最新研究意味着雪球地球假设是存在的，是影响地球地质变化的重大事件。

至少从20世纪90年代开始，地质学家就开始怀疑地球曾在远古时期出现快速冻结现象。但是尽管计算机模拟支持这一观点，但从地球岩石记录中并未发现任何实质性的证据。这就是为什么美国普林斯顿大学地质学博士生斯科特·麦克伦南（Scott Maclennan）和他的顾问们非常兴奋的原因，他们从德国柏林工业大学地质学家罗伯特·布塞特（Robert Bussert）那里获得了一小块岩石样本，该岩石样本被认为形成于“雪球地球”时期。

麦克伦南和他的同事来到埃塞俄比亚萨姆雷镇，在这里他们偶然发现一种类型岩石，其历史可追溯至7.17亿年前，是在冰川作用下形成的。这些岩石叫做“混积岩（diamictites）”，是在冰川作用下巨大卵石移动较远距离过程中形成的。麦克伦南解释称，在这些冰川期岩石下面，是历史更久远的碳酸盐岩石。当远古罗迪尼亚超大陆（Rodinia）正在分裂的时候，在海洋微生物的帮助下，这些岩石在浅水域逐渐形成，这表明在相同位置历史更久远时期温度稍高一些。

麦克伦南在6月份出版的《地质学》杂志上指出，综合来看，这些岩石层表明远古气候快速从热带天堂转变为冰冻荒原。由于碳酸盐岩层以一种平稳的方式过渡到冰川期岩石层，期间没有任何断裂带，这意味着在气候温暖和气候寒冷时期之间不存在长时间过渡，但是确切地分析冰冷时期的完成是很难进行识别的。他解释称，最新研究显示气候寒冷“雪球地球”时期是在1000-100000年之间形成。

许多科学家认为，如此快速的冰膨胀是由于冰反射率反馈回路导致的，在这种循环过程中，冰原反射的入射阳光反射至太空，降低了大气温度。反过来低温促使更多冰层增多，随着更多冰层的形成，更多的太阳能量逃逸至太空中。这一过程就像滚雪球，最终完全将地球冰冻起来。德勒尔指出，远古地球时期可能存在一些你无法想像的变化。

这项发现支持雪球冰川理论模型，该模型表明，一旦冰层延伸至地球纬度30度位置，随后就会出现全球范围的快速冰川作用。同时，它还支持了迄今为止已知的另一项发现——加拿大西北部的斯图尔特冰川岩层，暗示着“雪球地球”形成于7.17亿年前。麦克伦南表示，考虑到地球气候历史的变化性，出现“雪球地球”并不足为奇，但是这一假设理论的实证检验是出乎人们意料的。