太空垃圾如何“俄式”处理：用高能激光“加农炮”让它蒸发

6月12日消息，俄罗斯太空总署已经公布了一项计划，借助一架3米长的激光“加农炮”摧毁低地球轨道中的太空垃圾。如果测试成功的话，这种方法将能够确保太空探索的安全性。

这项技术是由俄罗斯太空总署下属单位的科学家研发的。在提交给俄罗斯科学院的报告中，该部门希望得到政府对打造固体激光器的研究、研发以及实验等过程予以支持。这种激光器将通过激光束蒸发地球轨道中的太空垃圾。

科学家称：“太空垃圾能够会带来灾难性的碰撞后果，摧毁轨道中的卫星系统。”强大的激光加农炮将以一架三米长的光学望远镜为基础，而这架光学望远镜正处于建造当中。这架望远镜的设计目的是为了监测太空中的卫星和具有潜在威胁的太空垃圾，如果激光加农炮项目获得通过，望远镜将转变成为同等大小的激光器。

据俄罗斯新闻社的报道称，一种固体发生器将为激光器提供能量。这种“太空垃圾清理器”将借助一个激光烧蚀的过程，把地球上空160公里到2000公里范围的太空船碎片和其它任何垃圾清理掉。这种激光炮依靠激光束为物体加热直到它们蒸发掉。

美国宇航局估计地球轨道中有超过50万块超过弹珠大小的太空垃圾，这些能够被追踪的垃圾以每小时1.75万英里每小时（约2.82万公里每小时）的速度在轨道中运行。美国宇航局警告称，即使是相对较小的轨道垃圾也能够给太空船和卫星造成损伤。在大约50万块太空垃圾中，有2万块的大小超过了垒球。

随着越来越多的国家参与到太空探索中来，躲避不断增多的太空垃圾变得越来越困难。在人们对太空垃圾的关注度不断增加的同时，许多国家已经提出了一些科幻般的想法，比如说创造一种激光武器和一种垃圾处理器。在2015年，日本的理化研究所声称他们正计划将一种小型激光器装配到他们为国际空间站研发的一架望远镜上，如果这种方法证实是成功的，那么将对这种方法进行推广。

这种想法也得到中国科学家的支持。在2月份，中国人民解放军空军工程大学的科学家发表了一项研究，提出地球轨道中的太空垃圾可以通过太空中的激光器消除。澳大利亚的EOS太空系统公司三月份时宣称，公司也在研发一种光子压迫激光器。然而这种激光器的设计并不是为了完全消灭太空垃圾，而是仅仅能够推动太空垃圾并且改变它们的轨道。然而研究人员警告称，这种方法或许会让太空轨道更加混乱，因为这些太空垃圾有可能被分裂成两块。

最近几年科学家们已经提出了一系列的提议，比如说抓取太空垃圾的巨网和鱼叉等。在4月份，一种消除太垃圾的装置搭乘猎鹰9号运载火箭抵达过空间站，它就配备了一张网和一个鱼叉。在2017年，日本科学家在一家渔业公司的帮助下打造了一根700米长的绳索，但是在尝试清除太空垃圾的时候失败了。