一代更比一代强？研究发现人类智商在走“下坡路”

一项最新研究发现，自第二次世界大战之后，年轻人的IQ（智力商数）分数在经过一段稳定的爬升之后已经开始恶化。这种IQ分数的下降大约相当于每代人下降7个点，科学家经过对这一现象的权威研究认为，这种IQ分数下降现象出现在1975年以后出生的人身上。

这种IQ分数的下降预示着一种名为弗林效应的趋势结束，弗林效应指的是过去60到70年时间里IQ分数的每十年大约增长3个点的现象。据时代杂志报道，科学家们认为这一结果不仅令人震惊而且令人相当担忧。

科学家提出，这种IQ分数的下降与学校内语言和数学教学方法的差异有关。然而，这一现象也与人们在电子设备上耗费的时间超过阅读的时间有关。英国爱丁堡大学的一位心理学家Stuart Ritchie称：“这是弗林效应逆转的最令人信服的证据。如果你假设他们的模型是正确的，那么结果不仅令人震惊而且相当令人担忧。”

但是根据之前的研究，IQ分数的下降或许从千年期的转折点就已经发生。英国的两项研究已经表明，每隔十年IQ分数就会下降2.5到4.3个点。但是由于研究的限制，他们的结果并未被人们广泛认可。

在最新的研究中，奥斯陆大学拉格纳-弗里斯经济学研究中心的Ole Rogeburg和Bernt Bratsberg发现，挪威男性的IQ分数要低于与父辈同龄时的IQ分数。两位研究人员在研究中分析了73万多男性的标准IQ测试分数，这些数据全部来自于1970到2009年间的一项国家服务。

在此之前，也曾有针对智商的研究，一项科学家去年12月曾宣称，定期吃鱼能够改善儿童的智力也会帮助他们改善睡眠。他们发现至少每周吃一次鱼的9到11岁儿童，IQ测试的分数几乎比那些很少吃鱼的儿童高出接近5个点。

在美国研究人员进行的研究中，超过500位儿童参与了过去一个月中吃鱼频率的调查，选项从从未到至少每周一次都有。在将他们的父母教育、职业和婚姻状态等因素考虑在内之后，研究人员发现至少每周吃一次鱼的儿童IQ分数比从不吃鱼的儿童分数高4.8分。即使是偶尔吃鱼的儿童IQ分数也要比不吃鱼的儿童高出3.3分。