NASA学者“乌鸦嘴”应验：机遇号遭遇“生死沙尘暴”

6月13日消息，据外媒Inverse报道，这世上没有什么比一场突如其来的风暴摧毁了美好周末更令人糟心的事了，不信的话，你可以去问问NASA的“机遇号”(Opportunity Rover)火星探测车。就在上周，当机遇号正优哉游哉地在火星上漫游的时候，它就遭遇到了一场规模可以覆盖整个北美地区的沙尘暴。这场沙尘暴完全遮蔽住了阳光，让由太阳能驱动的机遇号瞬间陷入进了“无尽的黑夜”，打乱了它的整个“周末出行计划”。

与此同时，火星勘测轨道飞行器（Mars Reconnaissance Orbiter）在遥远的火星轨道上空，正好抓拍到了一张正处在“煎熬”之中的机遇号的照片。

在上周五的的时候，NASA在其官网上上传了这张照片，并用一个小蓝点将机遇号的位置标注了出来，否则光凭肉眼，我们一般人是很难从中找到它的。

从今年6月1日起，火星上的这场沙尘暴就开始逐步变得凶猛起来——NASA在6月6日用火星勘测轨道飞行器拍下了这张照片——它让机遇号陷入了被NASA称之为是“无尽的黑夜”（dark, perpetual night）的困境。

而这场“噩梦”也让机遇号火星探测器放弃了它原本的探测计划，不得不坚守在火星的“恒谷”（Perseverance Valley）地区，直到沙尘暴过去，等待再次充电。

然而，这种理想的情况是否会出现其实还有待观望，没准这次的机遇号再也盼不到“转机”了，这也是有可能的。

机遇号是依靠吸收太阳能来驱动自己运作的，它需要阳光才能“复活”，幷同NASA在加州帕萨迪纳市的喷气推进实验室（Jet Propulsion Laboratory, JPL）取得联系。

虽然机遇号本身的储能能力非常出色，但根据NASA的说法，在拍摄下这张照片的时候，机遇号已经消耗掉了它所储存的绝大多数能量，这迫使JPL实验室终止了机遇号近期内的所有科研探索计划。

目前，机遇号必须将所有剩下的能量用来维持住同NASA之间的通讯，以及或许是更重要的一点，给自己“保温”。

火星上的夜晚是非常寒冷的，其温度可骤降至零下100华氏度（约为-73.3摄氏度），我们都知道，我们的智能手机在冬天的时候，常常会因为低温而突然关机，这是因为我们目前的电池技术在低温寒冷情况下的性能表现并不好。

虽然机遇号上所搭载的电池在加热器的保护下可以抵御严寒，但要让加热器一直工作也需要消耗掉大量的能源。JPL实验室此前已经在机遇号的双胞胎“勇气号”（Spirit）探测车上，见证到了他们所能遭遇到的最糟糕的情况。在2010年的时候，勇气号探测车被“冻死”了，当时的它在火星上才服役了6年。

但机遇号却是一个幸运的幸存者，它已经在火星探索的道路上服役了14年，它经历了许多次的沙尘暴，包括2007年的那次极端情况，当时那场沙尘暴让机遇号进入了为期将近两周的省电断联模式。

我们目前还不知道这次的火星沙尘暴会持续多长时间，但它已经让机遇号陷入到了非常严峻的困境。如果将沙尘暴遮蔽太阳光的范围作为一个衡量指标的话，根据NASA所提供的数据，2007年那场沙尘暴的不透明度约为5.5，而此次沙尘暴的覆盖面积超过1600万平方英里，其不透明度程度超过了10.8。

火星上的沙尘暴通常很少出现，但它一旦出现，往往会持续好几周，甚至是好几个月。根据NASA发布的一份报告，火星上的这个夏天将开启一个全新的“沙尘暴季”，它或许将持续到2019年年初。

机遇号此次之所以会陷入到这种“危机”，或许得归咎于JPL实验室的研究员大卫·卡斯博士（David Kass）的那张“乌鸦嘴”。

在今年一月份的时候，多年来一直在研究“沙尘暴在火星多变气候里所扮演的角色”的卡斯博士在一份声明中，表示：“火星上最好来一场全球性的沙尘暴，这样的话，我们就能用留在火星上的设备对它进行近距离观测，而这场沙尘暴今年就有可能会到来。”

虽然处境恶劣，但我们仍应留有希望，期盼着勇敢、顽强的机遇号火星探测车能渡过这次“生死沙尘暴”的难关，继续打败那些悲观的看法，当然，我们同时也希望NASA的那些科学家们以后不要再没事就立个Flag了。