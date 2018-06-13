日本航天器对目标小行星拍照，2020年采样返回地球

据《金融时报》北京时间6月13日报道，日本小行星探测器“隼鸟2号”（Hayabusa2）已经对其目标小行星龙宫（Ryugu）拍照，并计划本月晚些时候绕龙宫飞行。

图：日本隼鸟2号小行星探测器对龙宫拍照

新发布的一张照片——由隼鸟2号的光学导航相机-望远镜（以下简称“ONC-T”）在6月10日拍摄——显示，在黑暗的太空中，3000英尺（900米）宽的龙宫像恒星一样发射出耀眼的光芒。

日本宇宙航空研究开发机构（以下简称“JAXA”）官员表示，由ONC-T在6月10日拍摄的另外一张照片——曝光时间要短得多（0.09秒vs 178秒）——表明，小行星龙宫并非十分细长。

图：隼鸟2号距离龙宫1500英里时拍摄的照片

在6月10日拍摄照片时，隼鸟2号距离龙宫约930英里（1500公里）。上周，JAXA发布了数张隼鸟2号在6月6日拍摄的照片，当时它与龙宫之间的距离为1615英里（2600公里）。

JAXA官员表示，2014年12月发射升空的隼鸟2号，计划在6月27日前后抵达小行星龙宫。届时，隼鸟2号将绕龙宫飞行，轨道高度约为12英里（20公里）。

届时，隼鸟2号将开始为对龙宫进行一系列复杂的近距离研究进行准备工作。如果一切顺利，在未来的12个月内，隼鸟2号将在龙宫表面释放3个漫游车和一个着陆器，利用撞击器产生一个小型撞击坑，从新出现的撞击坑采集样本。

隼鸟2号将于2019年11或12月离开龙宫，踏上返回地球之旅，样本将搭乘一个特制的返回舱在2020年末返回地球。

隼鸟2号是日本第二个执行小行星采样任务的航天器。隼鸟号小行星探测器2010年从小行星系川（Itokawa）采样返回地球，创造了历史。系川属于石头小行星，而龙宫属于碳质小行星，许多科学家认为这类小行星在很久以前通过撞击给地球带来了生命的基本组成成分。

JAXA官员上周在更新的隼鸟2号信息中称，“通过探索碳质（在水和有机质中大量存在）小行星，我们将搞清楚地球生命的基本组成部分与海洋、生命进化的相互作用。”

美国航空航天局（以下简称“NASA”）也在实施从碳质小行星采样并返回地球的项目。NASA的OSIRIS-Rex航天器计划今年8月抵达大小为1650英尺（500米）的小行星Bennu，约2年后完成采样，样本将于2023年9月返回地球。