精子神秘碗状结构：可能是导致不孕、流产根源

北京时间6月13日消息，据国外媒体报道，科学家对人类精子细胞进行了充分研究，近期，科学家发现精子存在一种令人惊奇的碗状结构。这项研究显示，最新发现精子存在的这种碗状结构可能导致不孕、流产和婴儿发育天生缺陷。

研究人员称，另一方面，一旦科学家能够更好地理解这种结构，可能有助于研制治疗男性不育的新疗法，并了解更多关于人类早期胚胎发展的知识。

最新观察发现的是中心粒（centriole），是由较短微管构成的碗状结构。目前研究人员已知道精子细胞包含一个中心粒，但是最新研究发现每个精子的中心粒总数增加到两个。

然而，最新发现的中心粒与之前已知结构稍有不同，因此研究人员称它是非典型结构。美国托莱多大学生物科学系教授托马尔·阿维多尔·瑞斯（Tomer Avidor-Reiss）说：“这项研究具有重要意义，因为非典型中心体的形成和功能异常，可能是夫妻不孕不育没有可行性治疗方法的根源所在。同时，这种独特精子结构可能对早孕流产和胚胎发育缺陷起到重要影响作用。”

研究人员称，在此之前，研究人员认为精子仅携带一个中心粒，如果精子遇到卵子就会自我复制。这是因为卵子细胞没有中心粒，而受精卵需要两个中心粒才能启动胎儿发育。中心粒具有至关重要的作用，它们需要构建细胞骨架（该结构可维持细胞形状），完成精确的细胞分裂。

通过掌握中心粒在生殖早期阶段的工作原理，科学家可以确定这些结构是否与任何类型的男性不育或者胚胎发育问题有关。瑞斯说：“由于来自母亲的卵子细胞不提供中心粒，而来自父亲的精子细胞只拥有一个可识别的中心粒，我们想知道受精卵中的第二个中心粒来自何处。我们使用前沿技术和显微镜技术发现了神秘的第二个中心粒，之前它的存在被忽略了，因为它与已知的中心粒的结构和蛋白质构成完全不同。”

据悉，这并非近期才发现人类精子存在特殊结构。今年初，研究人员宣称在人类精子尾部发现一个神秘螺旋结构，当精子游动时该螺旋结构可能对精子起到一种促进作用。目前，这项最新研究报告发表在6月7日出版的《自然通讯》杂志上。