NASA专家：第一个登上火星的人可能已经出生了

据国外媒体报道，美国航空航天局首席科学家吉姆·格林（Jim Green）日前在接受采访时表示，人类将来“绝对”会生活在火星上。他说，第一个登上火星的人可能现在已经在地球上出生了。

在火星上发现了“生命的基石”之后，火星上存在生命以及能够在火星上生活似乎不再仅仅是电影《火星人》中的场景，而更像是未来的现实。

“现在，我们看到的火星是一个过去曾经拥有生命的地方，”格林说，“它会越来越好。”

火星比太阳系中任何其他行星都更像地球，使其成为人类可能生活的第二个星球。这个星球上还有很多自然美景：一个几乎相当于整个美国宽度的大峡谷，一座有亚利桑那州那么大的火山。

格林说，这个星球可以为人类提供审视生命的全新视角。

目前美国航空航天局计划是在2040年之前把人送上火星。但这取决于很多因素。

格林概述了其中存在的一些障碍：