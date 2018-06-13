NASA专家：第一个登上火星的人可能已经出生了

据国外媒体报道，美国航空航天局首席科学家吉姆·格林（Jim Green）日前在接受采访时表示，人类将来“绝对”会生活在火星上。他说，第一个登上火星的人可能现在已经在地球上出生了。
在火星上发现了“生命的基石”之后，火星上存在生命以及能够在火星上生活似乎不再仅仅是电影《火星人》中的场景，而更像是未来的现实。
“现在，我们看到的火星是一个过去曾经拥有生命的地方，”格林说，“它会越来越好。”
火星比太阳系中任何其他行星都更像地球，使其成为人类可能生活的第二个星球。这个星球上还有很多自然美景：一个几乎相当于整个美国宽度的大峡谷，一座有亚利桑那州那么大的火山。
格林说，这个星球可以为人类提供审视生命的全新视角。
目前美国航空航天局计划是在2040年之前把人送上火星。但这取决于很多因素。
格林概述了其中存在的一些障碍：
我们必须解决着陆问题。目前美国航空航天局能够在火星表面着陆重达一吨的飞行器。但对于人类来说，想要登陆火星需要在火星表面着陆大约10吨重的飞行器。该设备还需要实现精确着陆，需要避开山脉、山丘或者岩石。
我们需要从火星起飞。当人类登陆火星后，不应当像现在一样是一张单程票。这就是为什么美国航空航天局正在研制火星2020号探测器。“在未来十年后的某个时候，我们计划从火星表面发射飞行器并返回。”
我们需要一直穿着太空服。火星上的天气极端。周一和周二的温差可能是170度。火星表面的平均气温远低于零度。空气中的主要含量是二氧化碳——这对行星有益，对人类的生存不利。
我们必须习惯沙尘暴。大约每隔26个月，火星上的夏季就会到来。火星上的夏季意味着沙尘暴的到来。这种由细小尘埃组成的峰堡可以将白昼变得昏黄，并持续数月时间。
我们需要打造一座完善的基础设施。“前往火星的人都是真正的先驱者，”格林说。火星上的第一批人类需要种植和创造食物来源。科学家认为，豆类、芦笋和土豆是火星土壤的有效作物。人类的栖息场所也需要建设。格林说，3D打印机或许能够利用火星表面的灰尘创造栖息地。