NASA好奇号正追踪大规模火星沙尘暴，机遇号暂时停工

北京时间6月14日消息，据国外媒体报道，NASA的好奇号火星漫游车正在对一场规模浩大的火星沙尘暴进行追踪。

▲这张照片由好奇号摄于今年6月2日，可以看到火星表面正尘土飞扬

截至6月12日，这场沙尘暴覆盖面积已达北美和俄罗斯面积总和。火星另一边的机遇号漫游车已被沙尘暴吞没，周围一片漆黑。由于机遇号由太阳能供电，目前只能暂时停工。

好奇号近日拍摄的一张照片显示，沙尘暴已经逐渐逼近其所在的、直径154公里的盖尔撞击坑。不过好奇号由核动力驱动，所以光照量减少并不会影响其行动。

好奇号团队仍在尝试监测此次风暴。

“为测量大气中的灰尘含量，我们首先将桅杆相机（Mastcam）对准太阳，测量垂直光深。”该任务团队成员瑞秋·科隆亚克（Rachel Kronyak）在6月8号更新状况时表示。桅杆相机安装在好奇号车身上方的桅杆上，由两台相机构成。它们能够拍摄彩色照片和视频，记录火星表面地形和土壤状况。

“然后我们会用桅杆相机拍摄撞击坑边缘，判断视线范围边界，这与大气中的尘土含量有直接关联。好奇号环境科学团队还将用导航相机（Navcam）拍摄一些视频，评估云层状况和风向等，看看是否存在尘卷风。”导航相机是好奇号上安装的黑白导航相机系统，所拍照片用于帮助该团队策划路线。

自机遇号2004年1月降落在火星表面以来，已经遭遇了不止一次大型沙尘暴。2007年，一次规模更大的沙尘暴使机遇号不得不停工两周。但任务团队表示，此次围困住机遇号的沙尘暴比之前要稠密得多。

机遇号于6月10号发回了一条信息，这是个好迹象，说明该漫游车还有足够的电量。假如沙尘暴迟迟不散，任务团队也做好了周密的安排。他们将打开机遇号的加热器，防止它被冻坏。但又不会开得过热，以防电量用尽。

火星上的严寒的确杀伤力很大。机遇号的孪生兄弟勇气号同样于2004年1月着陆。2010年，勇气号的轮子陷入厚厚的沙土中，后因低温而报废。

好奇号自2012年8月以来，便一直在探索盖尔撞击坑。它刚开始位于撞击坑底部，不过目前正在高5.5公里的夏普山（Mount Sharp）上攀爬。