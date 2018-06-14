新研究：眼角有皱纹或更“真诚”

北京时间6月14日消息，据国外媒体报道，虽然美容界一直致力于根除皱纹，但一项研究显示，长皱纹其实也有积极的一面。

加拿大西安大略大学与美国迈阿密大学的研究人员发现，如果眼周长有皱纹，在微笑和皱眉时便会被人认为更加真诚。人们认为这些有所谓“杜乡式标记”（Duchenne marker，即微笑时嘴角上扬、眼角形成纹路）的人传达的情绪更强烈、更诚恳。

研究人员利用一种名叫“视觉竞争”（visual rivalry）的方法，向受试者展示有“杜乡式标记”和没有该标记的人的照片，让他们判断哪类人的表情看上去更值得注意。受试者的两只眼睛各看一张照片，大脑便会在两张照片间来回切换，但会更加注意其认为更“重要”的那张照片。

“有杜乡式标记的人的表情总能占据上风。由于该标记传达的情绪更为强烈，大脑便会让它在意识中停留更长时间。”该研究的首席研究员胡里奥·马蒂内·特鲁吉洛博士（Julio Martinez-Trujillo）指出。

研究人员还要求受试者从“不真诚”到“真诚”给这些表情评分。结果发现，人们给“杜乡式微笑”、以及“杜乡式悲伤表情”打出的评分最高，认为它们最真诚、最强烈。

“这些发现表面，人们辨别情绪可能有一套世界通用语言。也就是说，某种面部动作不管在哪种表情中，可能都只有同一种功能，尤其是在这种面部动作会影响社交的情况下。”该论文的第一作者、博士生努尔·马雷克（Nour Malek）表示，“比如说，如果能判断一个陌生人的笑容是否真诚、此人是否可信，你就能知道是否应该避开他了。”

论文作者认为，此次研究将帮助我们理解为何面部表情会包含特定的动作，以及这些动作是如何帮助我们理解他人情绪的。

“自从达尔文之后，科学家就一直在分析，人类是否存在通用的面部表情语言。而此次研究认为，眼周动作是这套‘通用语言’的关键要素。”迈阿密大学心理学教授丹尼尔·梅辛格（Daniel Messinger）指出。

“在社交过程中，你往往要判断对方是否真诚，”马蒂内·特鲁吉洛表示，“现在我们感兴趣的是，如果对自闭症谱系障碍患者做同样的测试，是否也能得出相同的结果。此类患者往往难以判断他人情绪，所以我们在想，这会不会与他们分辨杜乡式标记的能力不足有关。”