数十年月球温度上升谜团解开：都是美国惹的祸

据Space北京时间6月15日报道，一项新研究显示，阿波罗任务在1970年代发现的神秘的月球温度上升现象，是由美国航空航天局（以下简称“NASA”）实施登月任务的航天员造成的。

▲阿波罗17航天员哈里森·施密特（Harrison Schmitt）利用铲子在月球上取样。新找到的月球数据磁带显示，阿波罗任务航天员造成月球地表温度略微上升

研究称，当航天员在掩埋有热流探针的地点附近走动或驾驶月球车时，会破坏和移动月球地表土壤，使地表以下颜色更深的土壤裸露出来。新裸露出来的土壤会吸收更多太阳光，造成土壤温度上升。

新的研究成果不仅解开了一个数十年来的谜团，也为人类未来登陆其他天体提供了一个教训。

论文第一作者、德州理工大学行星科学家永原诚一（Seiichi Nagihara）在一份声明中说，“在安装仪器的过程中，航天员可能实际上破坏了测试仪器周围地表的热环境。未来设计在月球上部署的新一代仪器时，这些因素肯定会考虑在内。”

阿波罗15和阿波罗17任务航天员在月球上部署了热流探针，目的是测量月球内部向月球地表流动的热量，这将有助于了解月球结构和成分。

这些探针一直运行到1977年末，并把数据传回NASA约翰逊太空中心（阿波罗17是最后一次载人登月任务，之后再没有人类登上月球）。约翰逊太空中心把这些数据保存在磁带上，并在美国国家太空科学数据中心存档。

部分磁带被存档，另外一部分则留给研究人员进行研究，其中大部分后来遗失了。

测量数据显示，在1974年之前数年间，月球近地表温度略有上升——当时让研究人员颇为困惑。永原诚一及其同事开始着手调查这一神秘现象，第一步就是要找回遗失的磁带。

他们发现，NASA将测量数据存储在此前已经被遗忘的另外一套磁带上，其中的440盒磁带在华盛顿国家记录中心被发现。这440盒磁带存储有1975年4月-6月期间的热流探针测量数据。

阿波罗任务航天员对月球地表土壤的破坏

在位于休斯顿的月球和行星研究所，永原诚一及其团队发现了大量保存的热流探针测量数据。这一发现使他们获得了数年时间的测量数据。

数据显示，热流探针周围地区地表温度上升一直持续到测量任务1977年结束。永原诚一及其团队的研究还揭示，越接近月球地表，温度上升幅度越大，这强烈表明温度首先升高的是月球表面，而后逐步向下传导。

研究团队后来研究了NASA月球勘测轨道器对阿波罗15和阿波罗17飞船着陆点的观察资料。月球勘测轨道器拍摄的照片表明，月球表面升温是局部而非遍及全月球的一种现象：航天员活动使得这些区域土壤颜色变深，从而造成土壤温度升高。

这些区域温度上升幅度相当大：永原诚一及其团队通过计算发现：在热流探针部署时地表温度上升2.9-6.3华氏度（1.6-3.5摄氏度），与他们探测到的地下温度上升吻合。