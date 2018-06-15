2018俄罗斯世界杯已开幕，盘点最值得关注的5项创新技术

6月15日消息，在万众期待的俄罗斯世界杯开幕，福布斯网站刊文盘点了本届世界杯最值得关注的5项创新技术。

足球是一个价值数十亿美元的行业，全球数十亿人都在关注它，因此它逃不过科技进步驱动的“数字转型”，并不让人奇怪。

事实上，在之前的赛事中，科技对转播商、组织方和观众都起到了至关重要的作用，2018年俄罗斯世界杯也不例外。但历届比赛不同的是科技对球场本身的影响。

上一届在巴西举行的世界杯见证了球门线技术的首次亮相——裁判第一次在做判罚过程中获得人为的帮助。今年将会出现视频助理裁判(VAR)，该技术几乎肯定会成为今年夏天的头条新闻。

但这并不是唯一一项将会出现在球场内外的技术进展……

1.视频助理裁判(VAR)

近年的足球改革很少有像VAR那样具有争议性。足球领域呼吁引入视频裁判由来已久，支持者们指出，类似的机制在橄榄球、网球、NFL甚至板球领域都取得了成功。

该想法很简单——对于“左右比赛走势的情况”，如进球、点球和红牌，裁判可以提出交给视频裁判处理，让后者提供帮助。VAR已经在包括足总杯在内的几项比赛中接受了测试，但人们反应不一：许多人呼吁要么彻底改革VAR，要么干脆废除VAR。

然而，那并没有阻止国际足联决定在世界杯的所有64场比赛中使用VAR。专门的视频助理裁判团队包含一位主裁判和三位助理裁判，他们将会在位于莫斯科国际广播中心的录像操作室(VOR)工作。

VAR成员可以利用基于光纤的无线电系统与场上的裁判通话，而来自33台直播摄像机和两台专用的越位摄像机的画面则通过同一个网络直接传输到视频操作室。其中8个画面是超慢动作，4个是极慢动作。在淘汰赛中，还将增加两台极慢动作摄像机。

这个想法是，每个VAR成员都要看不同的摄像机画面，需要告知场上的裁判任何的误判或者漏判情况，或者满足场上裁判的帮助请求。

这听起来很简单，但事实并非如此。有VAR帮助的裁判仍然做出过不正确的判罚，而在球场内的观众球迷往往不知道裁判有咨询VAR的意见。在澳大利亚足球超级联赛（A-League）决赛中，由于技术上的问题，VAR团队无法看到一个关键的摄像机角度，而那个角度清晰显示进球不应该有效。

国际足联承诺将通过“VAR信息系统”改善这一流程，该系统将确保转播公司、解说员和场馆内的信息娱乐运营商得到相关的通知。通知内容包括回放的理由和回放的结果。该基于平板电脑的系统还将自动为转播公司生成电视图像。

不过，最大的问题是要确保比赛的流畅度不会受到影响。要知道，本届世界杯有许多裁判都从未使用过VAR。

许多人预测这可能会带来灾难性的影响。

2.4K超高清视频与VR

每一届世界杯似乎都会迎来一种新的转播技术，而今年的新转播技术是4K超高清。2014年巴西世界杯有进行4K转播试验，但今年是第一次向转播公司提供4K转播，现在也已经有大量的观众拥有相兼容的电视机。

至于4K转播是否将会推向英国观众，目前还不得而知。但英国广播公司(BBC)已经证实，他们已经有了相关的计划。不过还是有几个地方需要注意。

首次，比赛将只能通过BBC iPlayer(而不是电视)在线观看;第二，流直播将会实行“先到先得”的原则。这意味着任何一个时间点将只有数万人能够看得上。

BBC还将通过BBC Sport VR应用程序提供虚拟现实转播，给观众营造身临现场的体验，让他们觉得自己好像就在体育场的一个私人包厢里看比赛。

3.电子性能与跟踪系统（EPTS）

国际足联的第二项重大创新是电子性能与跟踪系统（EPTS），这是一个基于平板电脑的系统，将实时为所有的32支球队的教练提供球员数据和录像。

每支球队都将获得3台平板电脑——一台给看台上的分析师，一台用给板凳上的分析师，剩余的一台给医疗团队。比赛录像将会有30秒的延迟，平板电脑还会提供各项数据，比如球员位置数据、传球、压迫性、速度和铲球等等。

EPTS依靠基于摄像机的系统和可穿戴技术，后者在2015年获得国际足联的批准。世界杯期间，数据将通过位于主看台上的两个光学跟踪摄像头收集，而各支球队也将可以获得来自选定的战术摄像机的画面。

4.俄罗斯的5G网络

对于5G来说，本届世界杯来得有点早，但两家世界杯官方通信合作伙伴TMS和Megafon都将在赛事举行期间在俄罗斯进行这项技术的试验。

5G网络有望在2019年投入商用，提供更快的速度、更大的容量和超低的延迟。这将意味着现场观战的球迷在未来将会享受到更好的网络，各种新的体验也将随之诞生。

例如，在2018年平昌冬奥会上，一个由英特尔驱动的网络向转播公司提供了360度的VR视频。

本周早些时候，爱立信和MTS透露，世界杯将进行迄今为止规模最大的Massive MIMO(一种先进的移动技术)部署，并在11个主办城市中的7个的40多个地点安装5G无线电设备。

该网络将覆盖体育场、球迷区、交通枢纽以及著名地标——包括莫斯科红场。

5.阿迪达斯Telstar官方比赛用球

自1970年以来，阿迪达斯为每一届世界杯打造官方比赛用球，将这一项受全球瞩目的体育盛事作为展示其最新技术创新的舞台——当然，比赛用球总是在变，守门员很不好受，因此他们每一次都会抱怨。

今年的“Telstar 18”是对阿迪达斯的第一个世界杯比赛用球的重新构想，它的特色在于“材质的再度升级和外观的十足创意”。据该公司称，不管在正规的球场还是普通的街道上，该款产品的性能都有了提升。

但它最有趣的地方在于，它包含了近场通信(NFC)芯片。没错，就是苹果移动支付服务Apple Pay和Android Pay等产品依靠的那种通信技术。借助该技术，Telstar 18能够与智能手机进行通信。

附带的功能局限于产品信息和参与挑战活动，仅此而已。然而，这是NFC芯片第一次被嵌入比赛用球当中，因此未来的Telstar有望引入更多的技术，变得更加智能。

阿迪达斯此前推出了一款名为“miCoach Smart Ball”的足球，它使用传感器来跟踪速度和轨迹等指标，但它不够耐用，因此无法用于正式的比赛。