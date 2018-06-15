NASA与机遇号火星车失去联系，但仍有希望

北京时间6月15日消息，据国外媒体报道，NASA的机遇号火星漫游车如今陷入了险境。它被困在了一场巨大的沙尘暴中，空气中布满了如爽身粉一样细的沙尘，彻底挡住了阳光。

▲这张模拟图像显示了机遇号上空逐渐变暗的过程。研究人员按照大气不透明度，将沙尘暴导致的昏暗程度分为不同级别，数值单位为tau。左侧当tau为1时，下午三四点钟的太阳仍清晰可见、十分明亮。越往右tau越高，最高值为右侧的11，此时太阳仅为一个微弱的光点。

NASA已经于上周将机遇号调到了省电模式，中止一切科学任务，以延长它的寿命。机遇号应定期向地球报平安，平时则进入休眠状态。但本周二，它却未按计划联系地球，使人们不禁担心起它的安危。更要命的是，我们无法确认它是否安好。

“现在我们只能静静等待。我们每天都在监听是否有机遇号传回的信号，随时准备做出回应。”NASA喷气推进实验室机遇号项目经理约翰·卡拉斯（John Callas）在周三的媒体见面会上表示。

机遇号由太阳能供电，因此目前这种不见天日的状态相当于给它判了死刑。假如电池耗尽，太阳能电池板又得不到足够的光照来充电，机遇号便可能“搁浅”在火星表面。休眠状态下的发电效率很低，最终将不足以给内置时钟供电。时钟虽有可能恢复正常，但需等待很长时间，要等机遇号被唤醒后重新设置定时器，随后进入“休眠-唤醒”的循环，直到它再度接收到阳光照射，才能重新与地球联络。

不过我们仍有希望，机遇号也许不至于像它的卵生姐妹勇气号那样、被火星的严寒彻底打败。机遇号在休眠状态下可承受低至零下55度的低温。幸运的是，由于沙尘具有隔热效果，再加上机遇号所处位置正值夏季，机遇号附近温度应该不会低于零下36度。“机遇号应该能熬过这场沙尘暴，”卡拉斯指出，“等沙尘消散，机遇号重新充上电，就应当能与我们联络了。”

此次沙尘暴极为猛烈，沙尘的密度足以遮蔽正午时分的明亮阳光，并且覆盖面积达1400万平方英里（约合3626万平方公里），相当于火星总面积的四分之一。火星此前也经历过长达数周、甚至数月之久的全球性沙尘暴，而此次沙尘暴也可能迟迟不散，同时规模将继续扩大。

NASA研究人员计划利用机遇号（如果可能的话）、位于火星另一边的好奇号、火星勘测轨道飞行器、“火星奥德赛”卫星、以及火星大气与挥发物演化任务探测器（MAVEN）收集的信息，对这场沙尘暴保持密切关注。他们希望用收集到的数据预测未来可能发生的沙尘暴，并弄清什么因素可导致区域性沙尘暴扩大为全球性沙尘暴。

“在火星上发生的区域性沙尘暴中，现代历史记录中只有十几次扩增到了全球范围。”喷气推进实验室火星项目办公室首席科学家里奇·祖雷科（Rich Zurek）指出，“而此次沙尘暴再过几天，便可达到全球性沙尘暴的级别了。”

▲图为逐渐加剧的火星沙尘暴。

NASA洞察号漫游车任务的研究人员也在密切追踪此次沙尘暴的进展。洞察号预计将于今年11月登陆火星，届时仍处于沙尘季。这一次沙尘暴估计不会持续那么久，但可能会出现另一次沙尘暴。洞察号任务虽为应对全球性沙尘暴做了准备，但沙尘暴仍可能对着陆造成挑战。

不过就目前而言，全部注意力都被放在了机遇号身上。该任务工程师认为，机遇号可能还要再过一段时日，才能得到足够的阳光为电池充电。由于在周二联系机遇号失败，研究人员认为机遇号可能切换到了所谓的“低电量故障模式”，除内置时钟外，系统全部关闭。内置时钟将定期唤醒计算机，检查电池是否得到了充电。若已重新充电，机遇号便会重启；若没有，则会继续保持休眠状态。

“我们很担心，但我们也相信此次沙尘暴终会消散，机遇号也会重新与我们取得联络。”卡拉斯说道。

机遇号于2004年1月25日登陆火星。原计划任务时长只有90天，但截至目前为止，它已经服役了14年半，远远超过原计划。机遇号的行驶里程总计28.06英里（约合45公里），这期间经历了多次升级。2007年，它也遭受过一次大型沙尘暴的洗礼。

尽管成就斐然，机遇号并不能永远服役下去。就算是最坚固耐久的机器，也会有使用寿命终结的一天。

“我们都在为机遇号祈祷。它是一台极为坚强的火星漫游车。”NASA火星探索任务主管吉姆·瓦岑（Jim Watzin）表示，“无论这次结果如何，这台小小的漫游车都堪称一次极为成功的投资，大大增强了我们探索火星的能力。”

无论是对普通大众、还是对NASA工作人员来说，目前都只能默默等待。卡拉斯称，这种心情就像等待爱人从昏迷中醒来一样。

“我们的团队对机遇号倾注了很深的感情，它的一举一动都会牵动我们的心，”卡拉斯说道，“目前我们的心情都很沉重。这场沙尘暴是一次重大威胁，不知道会持续多久，也不知消散后周围环境会如何。我们都对此担心不已。”