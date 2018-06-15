2070年南极将会是什么样？两种截然不同的图景

北京时间6月15日消息，据国外媒体报道，人为的气候变化正在给我们的星球带来无数的变化。现状让许多人感到迷惑，因为每天都会出现新的物种灭绝和气候变化带来威胁的消息。如果你不是科学家，就很难知道该怎么做。一个跨学科研究团队正试图改变这一切，希望帮助人们描绘出南极的未来。

▲南极洲派恩岛冰川（Pine Island Glacier）上的缝隙。这个冰川目前正在融解。

他们的新论文发表在近日的《自然》（Nature）杂志上，对南极洲的两种可能未来进行了比较。一种可能是，南极大陆将会变得与现在截然不同，并且发生巨大的、控制不住的人为气候变化。另一种可能是，气候变化和人口膨胀依然会是影响因素，但南极本身的情况会好很多，并对世界产生积极影响。这项研究需要结合现有的科学成果进行预测，参与者均是颇有声望的南极学者，涉及从环境科学到冰川学的多个领域。

目前，南极洲是地球上最偏远和管制最严格的地区之一，特别是在20世纪50年代南极条约体系签署之后。那里禁止对自然资源的开发，尽管南大洋还存在捕鱼作业，但每年都会有一个委员会对此进行监管。旅游业和科研活动一样受到严格控制。

论文作者称，所有这些管理措施都十分重要，因为南极洲及其周围水域对海平面、地球气候和海洋生态系统都有着“深远影响”。他们写道：“这一区域的改变将对地球和人类产生广泛的影响。”根据《自然》杂志近日发表的另一篇论文，南极冰原在过去25年中已经失去了超过3万亿吨冰。

在该论文讨论的“高排放”场景中，到2070年，南极的气温将升高3摄氏度。那里会变得更加多风，从而改变海流。夏季时会有大量的冰川融化，以至于有些地方没有任何冰雪存在。一些冰架会崩塌，使南极冰原不断变薄和衰退。由于这些因素，海平面会以每年不到1英寸（2.54厘米）的速度上升，长期而言将上升数十英尺——不到两英尺（0.6米）的海平面上升将导致沿海城市出现洪灾，带来每年超过1万亿美元的损失。

▲夏末的阳光照在南极半岛附近阿德莱德岛（Adelaide Island）的山峰和冰山上，24小时的极昼即将让位给漫长的极地冬夜。

与此同时，在这个模型中，保护南极的管理规定被允许失效。来自全球超过百亿人口的压力迫使南极开放矿产和渔业资源的开采。目前南极洲的物种已经开始面临前所未有的海水酸化和南极地理改变问题，随着旅游业和资源开发，它们也要应对来自人类的入侵和干扰。这是一幅黯淡的画面。

在“低排放”场景中，未来全球变暖将维持在巴黎协定所设定的2摄氏度目标上。在这个未来中，南极洲已经成为持续进行国际合作的地方，是应对气候变化计划的重要组成部分，而且是一个“和平和科学的自然保护区”。

当然，并非一切都是美好的。即使是这样的变暖程度，也会促使世界各国采取进一步行动，以减少温室气体排放，以及参与碳封存行动。南极洲及其周围环境可能与现在没有太大变化，相关的管理措施也会促使臭氧层自身开始修复，帮助稳定温室气体水平。但是，南极的海冰已经在减少，一些冰架会逐渐消失。

在这一场景中，世界各地的人们都会从南极洲获益：从南极植物提取的化合物将用于医药和工业，那些环境恶劣的区域仍将用于重要的科学研究，带来新的发现和技术，例如可再生能源的生产和储存，或者更加节能高效的建筑。

如果后一种场景听起来太过理想化，不要担心。这两个想象中的未来都无法准确预测未来50年会发生什么，但它们为研究人员、政策制定者和公众提供了两种可能发生的图景。

这项研究开始于四年之前。作者之一马丁·西伯特（Martin Siebert）说：“我们所目睹的变化在历史上几乎没有先例。”在预测未来时没有过去可以回顾，西伯特和他的合作者就得以科学为根据，对南极未来的面貌做出估计。

这些科学家都是同一个团体的成员，他们在讨论南极发生的各种变化时决定开始合作。西伯特说：“我们开始思考，所有这些变化会将我们带向哪里。”他和其他作者希望人们参与到他们的研究中，而这篇论文将在不久后于瑞士达沃斯举行的极地会议上进行汇报。这是一次重要的学术会议，“我们希望人们以对话的形式对这一问题进行思考，”西伯特说道。

华盛顿大学的冰川学家T.J。富奇（T.J。Fudge）并未参与该研究，他表示，这篇论文“真正触及到了我们看待南极时的重大导向问题”。他还指出，论文中提出的场景基于可靠的证据，虽然这种跨学科的预测性学术研究很少，但参与的科学家都不会过于激进或极端。

鉴于南极洲的复杂性和全球影响，它的状态需要获得更多的关注和保护。在南极洲发生的事情，也可能发生在世界其他地方。未来50年会发生什么，还有待观察。