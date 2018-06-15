马斯克赢得了超级高铁竞标，但距离实现还任重道远

据《洛杉矶时报》报道，伊隆·马斯克(Elon Musk)旗下的Boring公司获得芝加哥高铁项目竞标，在芝加哥市中心和奥黑尔国际机场(O 'Hare)之间建设地下高铁，这是该公司获得的第一份大要城市合同。此举代表着这家成立18个月的初创企业的胜利，也是对其亿万富翁创始者的现实检验。

Boring公司获得的项目名为Loop，它与马斯克在2013年白皮书中提出的超级高铁并不相符。按照马斯克当时的设想，需要建立时速达1223公里的交通系统，他认为这将是连接相隔数百公里的城市的最佳选择。而芝加哥的高铁系统预计时速仅为240公里，应该能让乘客在12分钟内到达机场，比目前的交通方式要快得多。坐火车或汽车旅行，通常需要40分钟。

▲图：艺术家渲染的效果图，显示电动汽车在Boring公司建设的芝加哥地下高铁系统中行驶

不过，马斯克并没有放弃他对超高速运输系统的最初设想。在周四与芝加哥市长拉姆·伊曼纽尔(Rahm Emanuel)举行的新闻发布会上，马斯克表示，Loop“最终将过渡到超级高铁系统”。他表示，超级高铁是为长途旅行设计的，比如从芝加哥到纽约，那才是你想乘坐超级高铁的地方。

Boring公司网站周四更新了计划，拟采用“自动电动溜冰鞋”，它类似于火车车厢，每个车厢可搭载8至16名乘客。马斯克在新闻发布会上说，这些车厢将由特斯拉汽车公司生产。Boring公司也为其他汽车使用这个系统留下了空间。该网站称，“自动电动溜冰鞋”也可以适用于“单人乘用车”。

该系统将在地下运行，让马斯克有机会展示其隧道掘进技术。Boring公司表示，Loop比其他地下交通项目更快、更便宜，隧道的建设和运营将是无声的、无形的、难以察觉的。如果在芝加哥取得成功，Boring公司的其他项目可信度也将大大提高，包括在洛杉矶地区的服务，以及在华盛顿特区和纽约之间建立的超级高铁系统。

除了在家乡霍索恩挖测试隧道外，Boring公司还缺乏施工经验。芝加哥德保罗大学(DePaul University)查迪克都市发展研究所所长乔·施魏特曼(Joe Schwieterman)说:“马斯克正在寻找一个地方证明他的科技作品，芝加哥正在为他铺开红地毯。”

伊曼纽尔称，芝加哥对这个项目不承担任何经济责任，Boring公司为整个建筑项目融资。马斯克是这项努力的主要资助者之一，但该公司还在通过出售商品筹集资金，如帽子(销售额为100万美元)和喷火器(销售额为1000万美元)。Boring公司表示，芝加哥项目将耗资10亿美元，但专家认为类似项目的成本通常要高得多。该公司称，乘车费用将是Uber或出租车的一半左右，后者目前的票价约为40美元。

对马斯克来说，资助这项努力似乎并不令他感到担忧。他说：“从历史上看，我筹集资金并不困难。所以，我不认为在这种情况下这么做会有什么麻烦。”

经常批评伊曼纽尔的芝加哥议员斯科特·瓦格斯帕克(Scott Waguespack)称，该提议是“个异想天开的项目”，在选举年会“让市长看起来很酷”。他指出，目前还没有关于该项目的公开听证会，而且很多关于该项目的社会、环境和法律影响仍不清楚。

在芝加哥赢得竞标，意味着芝加哥的官员将与Boring公司人员就项目细节进行为期一年的谈判。西北大学工程学教授哈尼·马赫马萨尼(HaniMahmassani)说:“我认为，在具体操作完成之前，它将需要几次进化。”也就是说，在特斯拉和SpaceX等其他公司的配合下，马斯克已经“能够追求和实现别人认为非常困难的愿景”。