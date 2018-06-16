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谈话突然“嗯嗯啊啊”：大脑要时间组织名词而非动词

2018-6-16 6:59:21来源：网易科技作者：过客责编：骑士评论：

据一项最新研究称，如果你密切留意的话，当谈话过程中出现“嗯~”、“呃~”或者尴尬的停顿时，你或许会注意到这些停顿之后通常会跟随一个名词。

研究人员发现，当人们话说到一半并且在停顿后的那个词语说的更加缓慢时，那个词语更可能是一个名词而不是一个动词。这项研究的作者解释称，这或许是因为在我们心里思考名词通常会降低我们的语速，而动词在说出口之前在心中思考的时间更短。

研究人员在研究论文中称，各种因素的复杂相互作用会给一个人的语速造成影响，而那些因素包含了词语使用的频率和熟悉度。研究的首席作者，美国阿姆斯特丹大学文学研究和语言学领域的研究人员Frank Seifart称，事实上科学家们之前已经观察到，对词语不熟悉或者词语太复杂带来的停顿表明，组织那些词语似乎有点困难。

为了进行这些新研究，研究人员分析了数千份谈话录音，总计听取了9个不同语系的288848个词语的韵律。在所有的9种语言种，科学家发现，那种停顿或者语气词之后出现名词的几率比出现动词的几率高60%。研究人员进一步的研究发现，人们在说名词之前支支吾吾的几率是说动词的两倍，即使人们对这个动词并不熟悉或者这个词更复杂。

研究人员称，在常见的对话，只有新使用或者意外情况下才会使用名词，否则这些名词就会经常被忽略或者被代词取代。研究人员在研究中指出，因此人们需要更多的“思考时间”或者“计划时间”来说出名词，即使考虑中的名词并不特别复杂。

他们的研究发现表明，即使语言使用的语法结构和文化环境有着明显的差异，特定的语言韵律仍然遵循着普遍的语言模式，而那些语言模式能够与名词或者动词的使用联系起来。

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关键词：大脑

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