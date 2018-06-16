美军想用DNA存储数据：数据量庞大还能快速读取

DNA存储技术有可能让“无限量”的数据存储长达数百万时间。现在美国五角大楼对外宣称，想要借助这项技术保护关于公民的大量敏感信息。有情报官员已经宣称，他们正在寻找一个研究团队帮助他们研发一种以人类基因构造为基础的全新存储策略。

据悉，这个研究团队需要在10年内研发出一种具备1EB（10亿GB）水平信息处理能力的存储器。1EB数据大约是一部顶配iPhone X手机存储能力的4百万倍。在数字资料的存储上，DNA存储技术与传统的存储方法相比有着许多不可比拟的优势。

哥伦比亚大学的一位计算机科学家Yaniv Erlich称：“DNA不会像盒式磁带或者CD一样随着时间逐渐退化，而且它不会被淘汰。”新技术能够实现大量DNA的同时写入和读取，并且进行规模化推广，而这也是五角大楼希望探索的领域。

总部位于华盛顿的美国实验性研究机构——高级情报研究计划署（IARPA）宣称，将对一个为期四年的计划提供资金。在这一期间，研究团队将打造一种能够在DNA等人造分子结构上写入数据的桌面设备。

该团队也将研发一种能够读取这些数据的设备和一个操作系统，让工作人员能够搜寻和访问这些数据。IARPA在美国商机网上的公告声称，最终这个项目所打造的系统必须能够每天写入1TB并且每天读取10TB数据。

1TB相当于1024GB，能够存储大约2.5亿页的纯文本信息。据IARPA称，这个系统也必须能够展现一种清晰的商业价值，能够为10年后的艾字节水平的应用铺平道路。1EB相当于超过十亿GB，能够容纳相当于美国国会图书馆中所有的书面资料的十万倍信息量。

人类每天都会产生大量的数据，而且美国情报官员正在寻找更高效的方法来保存公众的信息。计算机软件公司Domo估计，到2020年我们每天每人都能够产生140千兆字节的数据，而且这一数字预计将在之后持续增长。现代艾字节容量的档案每年需要数十亿的管理费用，而且占用大量的空间，IARPA希望能够在未来十年内改善这一状况。

IARPA称：“面对着指数级的数据增长，大数据消费者或许将很快面临着一种选择，在存储领域继续投资更多的资源，或者丢弃指数级增长的部分数据。IARPA的目标就是研发一个全新的系统，不仅能够减少物质痕迹，而且能够减少与传统存储技术相关的能量和成本需求。”

在2月份，该机构公布了1EB容量存储设施的打造计划，除了一间房屋就能够装下这种设施之外，它每年的运行成本不到1百万美元。虽然科学家们尚未打造出一种接近于这一量级的系统，但是过去5年里DNA数据存储技术的研究已经得到加速。

这一存储系统的灵感就来自于我们的基因。研究人员将数字数据储存在大量的合成DNA分子中，经过脱水的合成DNA分子能够保存很长时间，而且与现在的高耗能数据中心相比成本较低。检索文件时，科学家们将使用现代测序技术来读取DNA信息，然后通过软件将遗传编码翻译成二进制信息。