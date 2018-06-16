科学家发现奇异低光细菌，未来或有助于人类移居火星

据Space北京时间6月16日报道，一个国际科学家团队已经发现一种奇怪的细菌，能在低光照环境下将光转化为燃料。

研究人员在发表的一份声明中表示，类似细菌有朝一日将可以帮助人类移居火星，拓展我们对其他行星上生命的研究。

被称为蓝细菌的生物体，吸收阳光产生能量，并释放氧气。但在此之前，研究人员认为这些细菌只能吸收特定的能量更高的光。这项新研究表明，至少有一种被称为温泉拟甲色球藻的蓝细菌，生活在世界上一些最极端的环境中，可以吸收颜色更红的光（能量更低），从而使它在黑暗的环境中茁壮成长，如温泉深处。

参与这项研究的澳大利亚国立大学（ANU）研究员珍妮弗·莫顿（Jennifer Morton）在一份声明中说：“这项研究重新定义了发生光合作用所需的最低能量。这种类型光合作用很可能就发生在你花园里的一块岩石下。”（事实上，一个相关的物种甚至被发现生活在沙漠里的岩石中。）

通过研究这些生物体吸收能力背后的物理机制，研究人员正在更多地了解光合作用的工作原理，从而提高了在火星等地方使用类似弱光生物体产生氧气的可能性。

参与这项研究的澳大利亚国立大学教授埃尔马斯·克鲁泽（Elmars Krausz）在声明中表示，“这可能听起来像科幻小说，但全球的太空机构和私人公司，正在积极尝试在不远的将来把它变为现实。理论上，这类生物体的光合作用，可以用于为人类在火星上呼吸制造空气。”

克鲁泽还表示，“适应低光照的生物体，例如我们一直在研究的蓝细菌，可以在岩石下生长，并可能在火星的严酷环境中生存下来。”

昨天发表在《科学》期刊上的这项新研究表明，研究人员最初认为，被称为叶绿素f的特定叶绿素色素，有助于捕获光，但不能直接参与将其转化为能量。但是，这项研究表明，事实上，叶绿素f确实参与能量转换，并让生物体从比以往任何时候观察到的更长波长的光吸收能量。

莫顿称：“适合吸收可见光的叶绿素对于大多数植物的光合作用非常重要，但是我们的研究将所谓的‘红色’叶绿素，确定为低光照条件下光合作用的关键组成部分。”

毋庸赘言，它可以在寻找地外生命方面发挥关键作用。她说，“从这些色素中寻找荧光标记有助于发现地外生命。”知道地球上存在这样的生物体，不仅拓宽了我们寻找地外生物的地方，而且还给出了寻找哪些目标的建议。