创企SpinLaunch想把火箭弹射上天，融资4000万美元

6月16日消息，据英国《每日电讯》报道，硅谷一家初创公司发明了一种将火箭送入太空的巧妙方法。这家被称为“SpinLaunch”的公司，希望利用小型火箭将极小的有效载荷送入太空轨道。但是不像传统的火箭发射那样使用推进剂，SpinLaunch将使用一种新型的弹射技术将它们弹射到太空。

SpinLaunch已经开发出了一款有效的火箭弹射器原型，但是除了表示将火箭弹射出去需要让火箭以每秒2.2公里的速度旋转外，该公司没有提供更多细节。

该公司周四宣布，已获得了4000万美元的投资，投资者包括谷歌母公司Alphabet旗下投资部门GV、风投公司凯鹏华盈(KPCB)和空中客车公司(Airbus Ventures)等顶级投资者。

有了这笔资金，SpinLaunc更接近于2022年进行首次火箭发射的目标。

和其它私人太空公司一样，SpinLaunch希望能够更频繁地火箭发射，可能每周甚至每天都发射几次，同时在价格上比传统火箭发射更便宜。

据彭博社报道，该公司每次火箭发射的收费将不到50万美元。

Spinlaunch创始人乔纳森·亚尼(Jonathan Yaney)表示，最终，他计划在美国某处建立一座发射设施。

亚尼认为，为了加快空间探索的进程，这项火箭发射技术需要更加智能化。

SpinLaunch的方法避免了使用重油或液氧等传统推进剂来发射火箭，这使它有别于SpaceX等其它火箭公司。

凯鹏华盈普通合伙人谢文暄( Wen Hsieh )表示，SpinLaunch创新性地利用转动动能发射火箭，对小型卫星发射市场进行了革命性地变革，对此我们非常感兴趣。

他说：“SpinLaunch可以使用太阳能和风能等可再生能源，从而避免使用有毒和危险的火箭燃料。”

（图注：Spinlaunch创始人乔纳森·亚尼(Jonathan Yaney)）

这种弹射技术要真正有效，必须让火箭克服重力和突破地球大气层。被弹射的物体还必须是超轻型的，这就是为什么有效载荷只能占火箭质量的5%。这与飞机有很大不同，飞机总重量中货物可以占到一半。火箭弹射出去后，将利用自身储存的电能加速，以通过地球的重力场和大气层。

亚尼称，一些人称之为非火箭发射，似乎非常疯狂。但实际上我们使用的是技术水平相对低的工业部件，将这个问题分解为可管理部分。

这些火箭可能会携带微型或小型卫星，其中包括成像、电信和科研设备。

SpinLaunch并不是第一家开发弹射辅助发射系统的公司。美国宇航局(NASA)研究了类似技术，但其技术是基于轨道而不是离心机。然而，该机构最终认定这种火箭发射方法没有成本效益。