女生姨妈期间千万别惹！易怒而且记忆力更好

月经结束后，女性的空间意识就会增强。三周后，语言技能达到顶峰。事实证明，月经周期确实会改变女性大脑——但并不是以你通常认为的方式。

起初人们对月经周期的认知仅限于“歇斯底里”症。从古埃及的神秘巫医到古希腊留着大胡子的哲学家，人们几千年来一直在思考这个问题。口口相传的女性月经周期迹象非常广泛，包括焦虑和性幻想，但有一件事很清楚:这只发生在女性身上。

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柏拉图认为，歇斯底里症是由子宫的反应引起的，当它没有怀上孩子的时候是悲伤的。他的同代人说，当器官在身体周围游离时，就会被困在身体的不同部位。后一种观念一直延续到19世纪，当时治疗这种紊乱的著名方法是用一种早期振动器让女性达到性高潮。

即使在今天，认为女性的生理周期会扰乱其大脑思维的观念仍然是流行文化的主要内容。如果一个女人喜怒无常，她会被问到是不是在“每个月的那个时候”。如果她感觉到性需求，她会被告知自己可能正在排卵。

事实证明这并不是没有根据的：有些女性在经期前后确实会感到更加焦虑和易怒，而在女性排卵的时候，的确更容易有性需求。(当然，这并不是说所有症状都可以用这种方式解释;重要的是要记住，把女性的抱怨归咎于“歇斯底里”这样的状况可能会带来危险的后果。

但目前还不清楚的是，月经周期也会以积极的方式影响女性的大脑思维。

研究结果表明，女性在月经过后更擅长某些技能，比如空间意识。三周后，她们的沟通技巧明显有所提高，而且奇怪的是，她们特别擅长于判断别人什么时候感到害怕。最后，在部分月经周期中，她们的大脑实际上会更大。这到底发生了什么?

这些变化的主要根源并不是子宫，而是卵巢。卵巢在一个月经周期内会释放不同数量的雌激素和孕激素。荷尔蒙的主要任务是使子宫内膜增厚，并决定何时排卵。它们对女性的大脑和行为也有深远的影响。

自上世纪30年代以来，科学家们一直在研究月经周期。这是一个令人惊讶的热门研究课题，我们现在知道它有各种奇怪的影响，从影响女性的戒烟能力到她每晚做的梦的类型等等无所不有。

但是，这些研究并非源于对女性生理学的痴迷。相反，它是处于理解男人和女人差异性以及相关原因的愿望。

这种差异性的一个例子就是我们的大脑。两性之间的生理差异会延伸到我们最主要的器官，科学家们多年来一直怀疑这是由荷尔蒙造成的。达勒姆大学神经科学家马库斯·豪斯曼（Markus Hausmann）指出:“基本上说，我们在性激素水平的自然波动中不断跳跃。这可能是女性的月经周期，也可能是男性睾丸激素水平的季节性波动。这是一个完全自然的实验现象。”

女性的不同之处在于她们拥有优越的社交技能。女性有更好的同理心和思维，从而能够更好地理解与自己不同的观点。通常她们也有更好的沟通技巧。这被认为是男孩患有高功能自闭症的可能性是女孩的四倍的原因之一；而女孩们更善于掩饰自己的症状。

芝加哥伊利诺伊大学心理学家宝琳·马吉（Pauline Maki）说:“女人比男人开口说话的时间更早，她们的语言表达比男人更流利，也比男人更擅长拼写。”

这种社会优势被认为是进化而来的，因为几千年前，口齿伶俐的母亲可以更好地向孩子传达重要信息，比如不吃某些有毒植物。

但是激素水平会参与其中吗?如果是的话，影响程度有多少?

激素平衡

早在2002年，马吉和巴尔的摩老年医学研究中心的同事们就开始研究每个月经周期雌激素水平的波动如何影响女性的能力。研究人员对每位参与者进行了两次评估:一次是在月经结束后，当时雌激素和黄体酮水平较低;另一次是排卵后一周左右，雌激素和黄体酮水平较高。

这是一项小型研究，仅有16名女性被要求完成一系列心理测试。但是调查结果值得注意。

在参与者体内有更多女性荷尔蒙的日子里，她们在男性擅长的事情(比如空间意识)上表现得明显不如男性，在女性擅长的事情上表现得更好(比如想出新单词的能力)。当她们的荷尔蒙水平降低时，他们的空间意识就会恢复。

当女性体内荷尔蒙较高时，“内隐记忆”能力得到了提高，马吉将其描述为一种潜意识的、毫不费力的记忆。“如果我对你说，’哦，你上一趟Uber的费用是多少?——比Lyft是高还是低?’过了一会儿，我又问你，“fare（票价）”怎么拼写?你可能会拼成f-a-r-e，尽管大多数人会拼成f-a-i-r。因为你的大脑在某个地方编码了“票价”，而这一记忆被加强了。

这些内隐的单词记忆对于培养交流技巧很重要。这也就是为什么我们经常发现，只是在听到别人使用这些词语或在文章中读到它们之后，自己就会使用一些晦涩难懂的词语或短语。

这种激素水平的高低会影响相邻的两个大脑区域。第一种是海马状的海马体，它与储存记忆有关。越来越多的证据表明海马体对社交能力至关重要，因为记住自己的经历可以帮助你理解他人的动机。当更多的女性荷尔蒙出现在海马体周围时，这个区域每个月都会变大。

第二个是扁桃体，它能够帮助我们处理情绪，尤其是恐惧以及决定是战斗还是逃跑。有趣的是，扁桃体对于避免社交失误也很重要，因为理解一个人害怕的原因——以及决定我们是否应该害怕——需要我们从他们的角度来看待这个世界。一旦你有了这种能力，你就可以通过其他方式来利用这种能力，比如进行道德判断，甚至说谎。

碰巧的是，女性识别恐惧的能力会随着每个月经周期的雌激素水平而达到顶峰。如果荷尔蒙的确起到了作用，它也可能有助于解释为什么女性总体上拥有更好的社交技能。这一观点得到了一个事实的支持，即缺乏雌激素分泌能力的女性不善于识别恐惧，而且往往社交能力较差。

马吉相信，女性月经周期对大脑的大部分影响纯粹是偶然的。多年来，研究人员一直认为，某些月经周期的变化具有进化优势，比如就像媒体惯常所称的那样，女性在排卵期更喜欢阳刚、匀称的男性。但事实并非如此，几项大规模研究都没有发现两者之间有任何联系。

脑力

但不管它为什么存在，女性大脑每月一次的变化仍然是一种优势。

原因在于男性和女性大脑的另一个主要区别。后者往往不那么“偏侧化”——女性更可能同时使用两侧大脑，而不是只用大脑的一侧来完成一项任务，比如解一道数学题。

这些左右划分相对稳定。豪斯曼说:“大多数人在手部动作上都表现出偏侧效应。例如我就是管用右手。这告诉我们一些语言在我大脑中的位置的信息。与左撇子相比，更多惯用右手的人用大脑的左半球处理语言。这种专业化被认为是有用的，因为大多数物种——从肺鱼到蜥蜴——都有这样的大脑。”

为什么女性的大脑不那么“偏侧化”依旧是一个谜团。但这也是波动的。早在2002年，豪斯曼就发现——和其他“女性”特征一样——当雌激素和黄体酮水平在每个月经周期增加时，女性使用两侧大脑的倾向就会变得更加极端。一个可能的优势是，这些转变使女性的大脑思维更加灵活。

豪斯曼说:“当人们的大脑在一个月的时间里有不同的模式时，随着他们或多或少地偏侧化，这可能会导致不同的解决特定问题的策略。因此，更多依赖左脑半球的人可能会以更合理的方式解决问题，而更多依赖右脑半球的人在试图解决任务时，可能会更依赖于整体过程。”

当下次再有人问你自身情绪是否随荷尔蒙水平而不断变化时，你大可以说“是”，但这未必是件坏事。