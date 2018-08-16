地表温度超过4000°C的行星：铁和钛以气态形式存在

据《每日邮报》北京时间8月16日报道，科学家揭示，有史以来发现的温度最高的行星表面温度可以达到4327°C。

▲科学家发现在行星KELT-9b上存在铁蒸汽和钛蒸汽的证据

系外行星KELT-9b上温度如此高，在大气中发现铁和钛蒸气——这种现象通常只存在于恒星中。

KELT-9b大小是木星的3倍，但密度只有木星的一半，这是重金属蒸气形成的重要原因。

研究人员在《自然》杂志上发表了他们的研究结果。

KELT-9b的温度甚至比一些恒星更高。

▲KELT-9b地表温度可高达4327°C与其宿主恒星温度高，以及两者距离近有关

KELT-9b令人难以置信的温度与其宿主恒星KELT——温度约为10000°C有关，它与KELT之间的距离，比地球与太阳之间的距离要近30倍。

KELT-9b位于天鹅座，距离地球650光年。

通过利用光谱仪进行分析，研究人员发现KELT-9b上存在铁蒸汽和钛蒸汽。

金星是太阳系中温度最高的行星，仅为462°C——与KELT-9b相比简直就是小巫见大巫。

为了揭示KELT-9b的神秘面纱，伯尔尼大学的理论天文学家试图模拟其元素组成。

伯尔尼大学教授凯文·恒（Kevin Heng）解释说，“模拟的结果表明，那里发现的大多数微粒都应该是以原子形式存在的，因为将原子结合在一起的键会被极高温度下发生的粒子之间的碰撞所破坏。”

研究人员认为，这是KELT-9b极端温度的直接后果。

他们的研究还预测，现有的望远镜应该可以对KELT-9b大气中的铁原子进行观察。