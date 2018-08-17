球状星团中充满恒星系统，却不可能孕育外星生命

北京时间8月17日消息，据国外媒体报道，目前，科学家发现银河系中最繁忙热闹的太空区域也可能是最荒芜的。

球状星团是宇宙中充满恒星系统的太空区域，通常情况下每个球状星团有数百万颗恒星。虽然听起来球状星团似乎是寻找外星生命最理想的地点，因为存在更多的潜在行星，但事实并如此。

▲科学家最新研究发现，银河系最繁忙的地方，最有可能是贫瘠荒芜的。图中球状星团存在大量拥挤的恒星系统，它们相互挤在一起，彼此距离很小，由于距离较近，无法存在宜居生命的行星。通常像这样的球状星团大概有数百万颗恒星。

由于这些恒星之间距离太近，使得它们无法适宜生命形式存在，因为干扰引力场经常会对行星产生牵拉作用。在密度很大的宇宙区域，引力作用非常强，从而导致行星可以相互碰撞，或者靠近另一颗恒星。

这种情况大约每百万年发生一次，能显著改变行星状况，使生命幸存变得极端不可能。该项研究是由加州大学河滨分校斯蒂芬·凯恩（Stephen Kane）和旧金山大学萨拉·德文尼（Sarah Deveny）完成的，他们使用哈勃望远镜的数据来研究欧米茄半人马座球状星团中的恒星。

欧米茄半人马座球状星团是银河系中最大的星团，存在着1000万颗恒星。它距离地球大约16000光年，是通过哈勃望远镜观测的最佳位置。研究小组正在寻找任何天体环绕的“宜居带”，或者恒星的宜居区域。

科学家称，这是生命旺盛存在的最佳地带，并且该太空区域有合理形成的液态水。研究人员研究了大约35万颗恒星，它们具有适宜生命存活的“年龄和温度”，因此被认为可能存在宜居行星。

▲欧米茄半人马球状星团（图中所示）是银河系最大的星团，拥有大约1000万颗恒星。由于恒星之间距离太近，使得它们不适宜存在生命，因为干扰引力场破坏了行星的正常轨道运行。

这项研究分析的多数恒星都是小型红矮星，这些恒星的宜居带非常接近主恒星，因为它们天生是较寒冷的恒星。凯恩博士说：“尽管大量恒星集中在欧米茄半人马座球状星团内核，但是系外行星的普遍存在率仍是一个未知数。”

然而，由于这种紧凑类型星团存在于整个宇宙，这将是寻找生命宜居性的一个有趣区域。欧米茄半人马座球状星团内核可能潜在大量紧凑的行星系统，该行星系统位于接近主恒星的宜居带。

TRAPPIST-1就是一个典型的实例，它是我们太阳系的缩小版，距离地球40光年，目前被认为是最有希望寻找外星生命的区域之一。虽然环绕这些恒星的宜居带似乎生命可以延续，但是附近恒星的接近使这一目标不可能实现。恒星之间的平均距离为0.16光年，意味着任何环绕恒星运行的行星将受到其它恒星的引力牵引影响。

距离太阳系最近的恒星是阿尔法半人马座星（Alpha Cenatri），它距离地球4.22光年。在球状星团接近0.16光年的距离范围，行星每间隔100万年将近距离遭遇一颗超大质量恒星。

行星会被送到比以前更遥远的轨道或者更近的轨道上，行星轨道就会被打乱，从而极大地改变了太空环境，使生命存活变得极为不可能。德文尼博士解释称，恒星引力交互作用的速度将非常高，很难孕育稳定的宜居行星。

观察那些接近欧米茄半人马座球状星团相似或者更高“会遇率”的球状星团，或将得出相同的结论。因此，研究较低“会遇率”的球状星团可能会更高概率地发现稳定可居住的行星。这项研究报告发表在近期出版的《天体物理学杂志》上。