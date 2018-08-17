美国首批人体扫描仪落户洛杉矶，地铁安检再也不排队

据《美联社》报道，近日，洛杉矶地铁系统宣布将会在市内各个地铁站采用全新的安检用人体扫描仪。这些扫描仪由一家名为ThruVision的英国安全公司负责提供，每小时能够完成多达2000人的人体扫描工作。这样一来，洛杉矶将会成为全美境内首个采用人体扫描安检系统的城市。

至于采用这一系统扫描的目的，主要是防止乘客随身携带存在大规模公众安全威胁的武器，其中既包括金属武器，也包括非金属武器。当然，出于安全考虑，这些扫描仪的工作重点并不是小型武器，而是一些类似于自杀背心或攻击性武器的东西。

ThruVision的扫描仪与机场用的那些安检扫描仪不同，不需要乘客逐一排队通过安检，而是直接扫描整个人群。

从最新的数据来看，洛杉矶地铁系统平均每个工作日的运载客流量达到36万。虽然与纽约地铁平均每个工作日550万的运载客流量相比，这个数字连零头都算不上，但是洛杉矶的地铁系统和轻轨系统，目前均处于稳步扩张阶段。连接洛杉矶市区和西区的路线，现在也正处于建设阶段。据《洛杉矶时报》介绍，在过去五年中，得益于从市区到圣莫妮卡路线的拓展延伸，该市的地铁运载乘客量已经完成了3.6%的增长。

不过，这一增长幅度其实并不大。同样根据《洛杉矶时报》的数据显示，在过去五年中，该市规模最大的两条地铁路线的运载乘客量出现了25%的缩减，整体使用公共交通系统（包括公共汽车）的乘客数量也出现了15%的下降。据悉，之所以出现如此巨幅下降，就是因为公众对于安全问题的担忧。因此，此次采用安检人体扫描仪就是希望能够为大家提供安全感，从而促进乘客数量的增长。

不过，任何事情都是有利有弊的。鉴于安检扫描的强制性，那些早上着急上班的通勤人士，可能就会避而远之，不再选择可能让自己受到监视的地铁出行。