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科学家发现“悲观”罪魁祸首，抑郁症将有治

2018-8-18 6:56:49来源：网易科技作者：卡麦拉责编：骑士评论：

目前，神经科学家现已确定了人类大脑负责抑郁和焦虑的区域，将为未来脑部疾病治疗带来新希望。在对动物的实验中，专家们成功地刺激了动物大脑尾状核(caudate nucleus)，该大脑区域控制情绪决策和悲观情绪。通过这样的实验，科学家能够诱导动物做出消极决定。

这项发现将有助于科学家更好地理解抑郁症的不良影响，同时，引导他们开发新的治疗方案。当前研究人员正在与精神病学家合作，观察患有抑郁症和焦虑症的患者大脑尾状核是否出现异常活动。

美国麻省理工学院研究人员发现，通过刺激大脑尾状核，能够让动物更重视特定环境的缺点，而不是好处。他们表示，经过最初刺激之后，这种对决策的悲观情绪会持续一整天时间。

研究报告作者麻省理工学院安·格雷比尔(Ann Graybiel)教授说：“我们觉得我们看到的是实验动物的焦虑或者抑郁，或者两者兼具的状态。这些精神问题对于许多患者而言仍然是很难治疗的。”

在这项研究中，研究人员希望看到实验动物是否能重现抑郁症、焦虑症、或者强迫症患者常见的状况。通常情况下，这些患者倾向于更重视某些既定情境下的潜在负面消极结果。为了验证这一点，研究人员使用小电流刺激动物尾状核。

在这项实验中，动物们获得了奖励(果汁)，同时还得到了不悦刺激(动物面部遭受一股气流)。在每次测试中，奖励和不悦刺激的比例是不同的，实验动物可以选择是否接受。

如果奖励较高足以抵消不悦刺激，动物会选择接受它，但是当这个比例太低时，它们会选择拒绝。当研究人员刺激尾状核时，“成本-效益计算”将变得扭曲，动物们开始避开之前会接受的组合方式。

这种情况甚至在刺激结束之后仍在继续，甚至第二天也可以看到，在这之后就逐渐消失了。这项研究结果表明，实验动物们开始降低它们想要的回报，并更多地关注不悦刺激的成本。

目前格雷比尔博士正在与麦克莱恩医院的精神病医生合作，研究患有抑郁症和焦虑症的病人，观察患者的大脑在决策等特定活动中尾状核是否有异常活动。

磁共振成像(MRI)研究显示，与尾状核相连接内侧前额叶皮质的两个区域存在异常活动。专家认为，在这项研究中尾状核异常活动可能在某种程度上干扰了多巴胺活跃性。

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关键词：抑郁症悲观

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