走啊！穿越回宋朝过七夕

七月七，牛郎会织女，这个传统节日如今已经被商家炒成国产情人节，一些已婚或者未婚的男士，会向妻子或女友送玫瑰，送巧克力，送项链和钻石，就像在过真正的情人节一样。

▲宋代七夕的“摩睺罗” （王弘力 《中国古代风俗百图》）

▲宋代的乞巧宴 （王弘力 《中国古代风俗百图》）

但这并不是传统节日本来该有的样子。就拿宋朝来说吧，那时候的七夕根本不是情人节，而是儿童的狂欢节、少女的乞巧节、已婚妇女的求子节。

儿童的狂欢节

“生花盆儿”、水上浮， 玩一把卡通版田园风光

现在假设您穿越到了宋朝，穿越到北宋开封或者南宋杭州的大街上，在农历七月初七这天，您一定能看到很多小朋友。这些小朋友，或扎着冲天辫，或留着鹁鸪头（头顶剃光，两侧留发），上身交领短袖，下身窄腰肥裤，正在街上蹦蹦跳跳地玩耍。小孩玩耍并不稀奇，稀奇的是他们手上都拿着一只荷叶，叶面阔大如斗笠，叶柄长可一尺余。如果这天不下雨，他们双手斜抱荷叶柄，将荷叶从另一侧的肩膀上伸出去；如果正在下雨，这些孩子会把荷叶遮到头顶上，仿佛撑起一把绿色的小伞。

假设你随便跟着一个孩子回家，你还会发现他们家院子里摆满了水盆。水盆里当然有水，半尺深的水面，上面漂着玩偶。什么玩偶呢？小鱼、小龟、小鸡、小鸭、小鸳鸯。这些小动物都是假的，用黄蜡熔铸而成，淡黄色，手感柔软，有弹性，放在水盆里，漂啊漂的，供小孩玩耍。除此之外，水盆里还漂着小牛郎和小织女，当然也是用黄蜡做的，牛郎淳朴，织女妩媚，两尊蜡像都是盘膝而坐，重心很稳，载沉载浮。

你迈过院子，走进厅堂，一进堂屋，能看见门口屋檐下那排小花盆，花盆里没花，只有密密麻麻发到半尺长的绿豆苗，青绿可爱，仿佛缩微版的森林。

走进堂屋，客厅正中是一张八仙桌，八仙桌正中是一块木板。那木板很厚，撒了一层草木灰，也洒了水，上面种了一小片谷子，谷苗刚刚萌发。在谷苗后面，有一间用柳枝和青草捆扎的小茅屋。在茅屋后面，有一片挖得浅浅的鱼塘。鱼塘里还真有鱼，是最小的鱼苗，半透明的鱼儿在小鱼塘里游来游去。你再仔细瞧，木板上还有别的东西，例如一个泥塑的黄牛，一个木雕的农夫，农夫扶犁，黄牛耕地，谷苗萌发，鱼翔浅底，这不就是卡通版的田园风光吗？

你不懂，向小朋友请教，小朋友会告诉你，他们家水盆里漂的玩偶叫“水上浮”，堂屋门口摆的绿豆苗小花盆叫“生花盆儿”，屋里八仙桌上那块有牛有鱼有农夫的木板叫做“谷板”。

少女的乞巧节

结网、穿针、祭织女， 男生也可乞聪明

七夕与织女有关，织女是在天上织布的仙女，心灵手巧，没出阁的姑娘想让自己心灵手巧，就得多拜拜织女。

宋朝姑娘拜织女，其实挺无聊的。

第一，摘一些楝叶（摘不到就买），铺到一张高脚木桌上，铺匀；

第二，在楝叶上放一个小小的阁楼，这阁楼用竹子、树枝、芝麻秆儿和鲜花捆扎而成，阁楼上层放着织女的画像或者塑像，表示这是织女在天宫里住的绣楼；

第三，在织女绣楼下面摆放供品，包括瓜果、美酒、针线笸箩；

第四，向织女叩头行礼，口中念叨自己的芳名：“某某某乞巧，某某某乞巧。”如果不好意思说出来，可以把“某某某乞巧”这句话写在纸上，再把纸塞到针线笸箩里，等拜过织女，将纸烧掉。

拜织女的时间一般在傍晚，吃完饭以前。等吃过晚饭，假如有月亮出来，宋朝姑娘还会做一项高难度的技术活儿：对月穿针。七月初七是上弦月，月牙弯弯，月光昏暗，就着昏暗的月光，将丝线穿过针眼，假如眼神不够好，手不够灵巧，肯定做不到。宋朝女生相信，七夕对月穿针成功，一年心灵手巧；万一穿不过去，就会笨上一年。所以从常理上推想，对月穿针的针应该是特制的，针鼻儿超大，针眼儿超宽，穿起来超容易。

还有一种乞巧方式，是让蜘蛛结网。逮一只蜘蛛，放到盒子里，再把盒子罩住。第二天早上，打开盒子，如果那只蜘蛛已经结出一张又大又规整的网，那就预示一年当中心灵手巧；如果蜘蛛没有结网，或者结的网太稀疏太难看，那表明这个女生太笨。

女生乞巧，男生呢？男生乞聪明。七夕当晚，宋朝的读书少年也像女孩子那样找一张桌子，铺一层楝叶，楝叶上扎阁楼，阁楼里供牛郎，牛郎脚下摆放供品，并且将笔墨纸砚摆上去，在供桌前叩头礼拜，口称“某某某乞聪明”即可。

女生乞巧，男生乞聪明，供桌上都要铺一层楝叶，也就是楝树的叶子。楝树是北方平原上极为常见的高大乔木，暮春开花，深秋落叶，叶子有杀虫功效。我记得小时候，跟着祖父住在西瓜地里，瓜庵低小潮湿，蚊虫甚多，祖父就在麻绳编织的小床上为我铺一层厚厚的楝叶。

已婚妇女的求子节

互送“摩睺罗”，几乎衍生天价娃娃

宋朝七夕有一样东西比较费钱，但又必须得买，买了还要向亲朋好友赠送，这样东西叫“磨喝乐”。

七月七晚上，北宋开封潘楼街东、宋门外瓦子、州桥以西梁门外瓦子、北门外、朱雀门南大街以及马行街等地段，都有商贩出售磨喝乐。所谓磨喝乐，实际上是一种玩偶娃娃，下有木雕底座，外罩碧纱笼，有的还用金银首饰来装饰，成对出售，一对能卖几千文。

“磨喝乐”一词，是汉语对外来语的音译，在宋朝文献中译法不一，有的写成“摩喝乐”，有的写成“魔合乐”，有的写成“暮合乐”（这个译名令人浮想联翩），还有的写成“摩睺罗”，简称“摩罗”。

《武林旧事》第三卷“乞巧”条：

七夕前，修内司例进摩睺罗十桌，每桌三十枚，大者至高三尺，或用象牙雕镂，或用龙涎佛手香制造，悉用镂金，珠翠衣帽，金钱钗镯，佩环珍珠，头发及手中所执戏具皆七宝为之，各护以五色镂金纱橱。制阃贵臣及京府等处，至有铸金为贡者。

七夕之前，专门负责制造大内用具的修内司（相当于清宫内务府麾下的造办处）按照惯例，要造出十桌摩睺罗，每桌三十个，共三百个。这些摩睺罗有大有小，最大的一米左右，与幼童一般大小。材质也不一样，有的用整根象牙雕刻而成，有的用整块龙涎香雕刻而成。无论何种材质的摩睺罗，一律镂金，用珍珠和孔雀毛做衣服，头戴金钗，腕佩玉镯，摩睺罗手中拿的玩具也用金银、琉璃、砗磲、玛瑙等珍贵材料制成。各路制置使、安抚使、安抚大使等军区长官，以及临安知府等高级文官，也要向大内进贡摩睺罗，为了得到皇帝的欢心，有人甚至用纯金来打造。

如此贵重的玩偶娃娃，穷苦百姓肯定买不起，他们只能买泥娃娃。两宋时期，泥娃娃制作最精巧的地方是平江府，也就是现在的苏州。查明修《姑苏志》，第五十六卷称：“宋袁遇昌居吴县木渎，善塑化生摩睺罗，每抟埴一对，价三数十缗，其衣襞脑囟，按之蠕动。”宋朝有一个巧手匠人袁遇昌，住在苏州木渎镇，擅长制作摩睺罗，每捏一对，价值三千文到几万文，若按北宋承平时节铜钱购买力，三千文相当于现在人民币两千元。一对泥娃娃而已，凭什么卖这么贵呢？因为袁遇昌的手艺太高明了，他的泥娃娃居然会暗藏机关，摸摸衣服会动，按按头顶也会动，简直像真娃娃一样。

按宋朝风俗，已婚妇女倘若没有孩子，七夕时应该将摩睺罗供在家里，多摸摸摩睺罗的头，来年就会生小孩，生出来的小孩就像摩睺罗一样可爱。

“摩睺罗”是音译的外来词，所以摩睺罗必定也是外来的玩偶。很多学者认为，这种玩偶来自佛教。例如胡适认为摩睺罗即是天龙八部里的摩睺罗伽（一译为“摩呼洛伽”），可摩睺罗伽是大蟒蛇，跟玩偶娃娃一点儿也不像。邓之诚认为，摩睺罗就是罗睺罗，罗睺罗就是释迦牟尼的儿子，这个小朋友幼年出家，形态可爱，在佛教盛行并且世俗化的宋朝，成了七夕节的玩偶。

这个说法有些道理。