世界上首个漂浮农场揭秘：挤牛奶交给机器人

8月18日消息，据BBC报道，今年，世界上首个漂浮农场在荷兰鹿特丹默威港(Merwehaven)开业，目的是帮助该市持续生产更多自己的食品。但是这样的农场能够生产出足够的粮食来养活世界上不断增长的城市人口吗？

▲图1：位于鹿特丹默威港(Merwehaven)的世界首个漂浮农场，由机器人帮助40头奶牛挤奶

荷兰房地产公司Beladon正在鹿特丹默威港建造世界上第一个“漂浮农场”，并将利用它来养殖40头Meuse-Rhine-Issel奶牛。值得注意的是，这里有机器人帮助挤奶。建设完善的城市地区似乎不是经营农场的最佳选择，但减少食品到达消费者饭桌前的运输距离对环境有更大好处，因为它减少了交通污染。

如果到2050年全球人口如预期那样增长到98亿，并且70%的人口将居住在城市，那么城市室内农场将变得不可或缺。在这些室内农场，在紫外线的照射下，农作物垂直种植在成排的架子上。Beladon的农场有三层，有锚固定在海底，预计将于2018年底开放，每天生产约800升牛奶。

▲图2：艺术家绘制的漂浮农场渲染图

Beladon的工程师彼得·范温格登(Peter van Wingerden)于2012年首次想出漂浮农场的概念，当时他在纽约参与哈德逊河(Hudson river)上的一个浮动住宅项目。在那里，飓风“桑迪”袭击了城市街道，摧毁了交通网络。货物很难送达，两天之内商店里就很难找到新鲜的农产品。

范温格登表示:“看到飓风桑迪造成的破坏，我感到非常震惊，人们需要尽可能靠近消费者生产食品。因此，以适应气候变化的方式在水上生产新鲜食物的想法应运而生。”他补充说，这一概念也能帮助抵御飓风。

▲图3：范温格登认为，对于靠近水域的城市来说，漂浮农场有很大潜力

范温格登表示，起初人们认为这个想法“怪异、好笑或难以置信”，但他们开始改变了看法。他表示:“随着对健康食品需求的不断增长、快速城市化和气候变化，我们再也不能依赖过去的粮食生产体系了。”

2012年晚些时候，范温格登的团队开始着手设计，并与鹿特丹港务局进行了沟通。尽管最初对潜在的噪音和气味影响有些犹豫，但该机构还是给了Beladon空地来建造原型。从那时起，这个漂浮农场已经成型，今年夏天早些时候，它的浮动平台被驳船从荷兰北部的Zaandam运到鹿特丹。

范温格登的妻子兼商业伙伴明克·范温格登（Minke van Wingerden）说，农场将从饲养40头奶牛开始，足够让企业实现收支平衡。但她表示，漂浮农场“易于扩展”，规模较大的业务有望“明显提高效率”。该农场还旨在尽可能多地重复利用和回收材料。

漂浮农场的总经理阿尔伯特·布尔森(Albert Boersen)说：“我们的奶牛所吃的至少有80%是鹿特丹食品工业产生的废料。”这可能包括当地啤酒厂丢弃的谷物，餐馆和咖啡馆的剩饭，当地小麦加工厂的副产品，甚至是草屑，这些都是由当地“绿色废物”公司GroenCollect的电动卡车收集和运送的。

明克表示：“我们也将种植浮萍作为动物饲料。它富含蛋白质，生长迅速，可以用牛尿喂养。我们将在特殊的LED灯下安装四五个垂直平台，用于种植这些植物。”

▲图4：这些奶牛的饲料将用电动货车从餐馆和啤酒厂中收集而来

这个项目甚至会产生部分能量使用，比如通过太阳能电池板的电解产生氢气。一旦建成投产，漂浮农场将在鹿特丹现场生产和出售牛奶和酸奶。它也会加工和出售牛粪。

芬顿·贝德（Fenton Beed）博士是联合国粮食和农业组织的一名管理者，他认为城市农场是有用的，因为它们比传统的生产系统使用更少的水、化肥和杀虫剂。但他也承认，空间有限可能会阻碍生产足够的粮食，无法满足世界上迅速增长的城市人口需求。

贝德博士说:“在受控环境下生产食物的限制因素包括初始投资、LED照明和持续能源供应的成本。这意味着，除非出台鼓励小型生产商参与的政策，否则这项技术将只能被收入丰富的私人和公共实体使用。”

▲图5：Plenty公司在室内垂直种植庄稼

但这种担忧并没有阻止像Plenty这样的公司吸引大量投资。这家总部位于旧金山的初创企业在室内农场生产绿叶蔬菜，并声称每平方米的种植效益可以比室外农场高出350倍。它的作物种植在6米高的垂直杆上，使用水培方法（只供水的种植系统）和LED灯照明，不使用土壤或杀虫剂。红外传感器监测作物的生长情况，以便系统能相应地调整光、热和水流。

自2013年成立以来，Plenty公司已经筹资2.26亿美元资金，投资者包括亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）、软银旗下愿景基金以及Innovation Endeavors。今年，该公司将扩大在美国的业务，并在中东开设首家农场。

▲图6：Spread公司的Techno Farm理念正在吸引投资

日本的Spread公司是另一家在垂直城市环境下开发自动化蔬菜种植技术的公司。

回到荷兰，范温格登夫妇正在寻找机会在全国以及亚洲建立更多的漂浮农场。范温格登表示:“我们希望建造更多的漂浮农场，但也欢迎其他人效仿我们，或提出有助于实现这些目标的理念。健康、充足的粮食生产是更美好、更清洁、更安全世界的关键。”